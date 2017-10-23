تحتل الجامعة الآن المرتبة 49 من بين 1000 جامعة تقريباً في العالم العربي

الجامعة مصنفة في المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة في الكويت





أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) عن حصولها على المركز 49 على مستوى العالم العربي وفقا لبيانات صادرة عن شركة كواكاريلي سينمودس (QS)، مشيرة إلى أن تحسنا كبيرا طرأ على تصنيف الجامعة هذا العام مقارنة بالتصنيف السابق، حين كانت تحتل المرتبة 73 عالميا، فقد نجحت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مرة أخرى في الحفاظ على تصنيف أعلى لها في القائمة، حيث تعد الجامعة الخاصة الكويتية الوحيدة المصنفة ضمنها، فإنها تحتل اليوم المرتبة الأولى بين المؤسسات التعليمية الخاصة في البلاد.

واحتلت جامعة الكويت إلى جانب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مركزا متقدما بين المائة الأوائل، حيث حصدت المركز 19.



وتجدر الإشارة إلى أنه من بين 1000 جامعة تم تقييمها خلال العام الحالي، نشرت «QS» قائمة أول 100 جامعة في العالم العربي فقط.



وتعقيبا على هذا التصنيف المتقدم عالميا وعربيا، أكد رئيس مجلس الأمناء في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، أ.د.سالم مرزوق الطحيح أن: «هذا الإنجاز هائل لجامعتنا الشابة.



فمنذ اليوم الأول، انصب تركيزنا على بناء مؤسسة مرموقة ذات جودة عالية، والاعتراف بها كركيزة ومحور أساسي لنشر المعرفة والعلم للطلبة.



ويعكس الاعتراف بالجامعة، كواحدة من بين أفضل 50 جامعة في المنطقة، المستوى الحقيقي للتعليم الذي توفره.



علاوة على ذلك، كونها الجامعة الخاصة الوحيدة من الكويت في القائمة، هذا بحد ذاته إنجاز كبير بالنسبة لنا، ودليل على نجاح سياساتنا تجاه التنويع والتفوق الأكاديمي والاهتمام بالجودة».

من جانبه، قال رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، أ.د.دونالد بيتس: «يعتبر هذا الإنجاز العظيم لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا فخرا لنا، فالجامعة لم تحافظ على وجودها ضمن القائمة فحسب، بل ارتفع ترتيبها إلى أكثر من 20 مرتبة، وأنني فخور أيضا بأننا ما زلنا الجامعة الخاصة الوحيدة في الكويت التي أثبتت قدراتها الأكاديمية، ويغمرني الشعور بالسعادة عندما أرى تفاني وإمكانات أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين لم تذهب سدى، بل تم الاعتراف بها.



وما تصنيف «QS» إلا دليل على حفاظ جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على ريادتها بين الجامعات الخاصة في الكويت بالمجالات الرئيسية التي تغطيها الدراسة».

ويهدف تصنيف «QS» الذي نشر للمرة الأولى في عام 2014، إلى تسليط الضوء على أفضل 100 جامعة في العالم العربي.



وطورت الشركة منهجيتها في التصنيف منذ ذلك الحين، بحيث تعكس التحديات والأولويات التي تواجهها هذه المؤسسات في المنطقة، مستندة في تصنيفها إلى 9 مؤشرات تتضمن: السمعة الأكاديمية والأوراق البحثية التي تصدرها كل كلية.

وفي غضون ذلك، يدل تحسن تصنيف الجامعة على حجم الخطوات المهمة التي اتخذتها لتعزيز مكانتها أكاديميا.