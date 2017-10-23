أعلن مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه انطلاقا من حرص إدارة الأمن والسلامة على نشر الثقافة الأمنية والسلامة الوقائية داخل الحرم الجامعي ورفع مستوى الوعى بإجراءات السلامة ومواجهة المخاطر من خلال تمارين الإخلاء، فإن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة بصدد تنفيذ تجربة تمرين إخلاء للموظفين والعاملين بمبنى رقم 59 مبنى إدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الخدمات العامة بموقع الجامعة بالشويخ وذلك يوم الأربعاء الموافق 25/10/2017 في تمام الساعة 10:00 صباحا، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة (الإدارة العامة للدفاع المدني - الإدارة العامة للإطفاء - وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور - إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة).

ويأتي هذا التمرين كإجراء تدريبي للموظفين والعاملين بمبنى إدارتي العلاقات العامة والإعلام والخدمات العامة بجامعة الكويت ولجميع مرتادي الحرم الجامعي بصفة عامة وذلك لتعريفهم بالآلية السليمة في التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة، كما أن مثل هذه التدريبات تعتبر مهمة جدا سواء للقائمين عليها أو المستهدفين منها وذلك لتثقيفهم بالطرق الآمنة في التعامل مع حالات الطوارئ في حال حدوث حريق داخل المباني أو داخل المنشآت الجامعية لا قدر الله ولضمان خروج الأشخاص من المبنى المتعرض لحادث بشكل آمن دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات وذلك من خلال لجنة الطوارئ بإدارة الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل على مزيد من التواصل مع الجهات الخارجية ذات الصلة لتقديم كل ما هو مفيد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وجميع مرتادي الجامعة.