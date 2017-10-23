التقى عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي للحديث حول آلية دمج الأنشطة بين الجامعة والهيئة وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من قياديي الهيئة وهم د.سلمان حاجيه وعلي حاجيه، ومدير إدارة الأنشطة الرياضية الطلابية عدنان نهار ومدير إدارة الإرشاد الأكاديمي جابر دشتي ومدير إدارة الشؤون الطلابية محمد الشداد ومراقب إدارة الأنشطة الرياضية فاطمة بوحمد ورئيس قسم الأنشطة الطلابية طلال المعصب، وذلك يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2017 في مبنى عمادة شؤون الطلبة بالشويخ.

وأبدى د.علي النامي الاستعداد التام للتعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الصالح العام للطلبة في أكبر صرحين تعليميين على مستوى الكويت، مثمنا الجهود المبذولة من جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتذليل كل الصعاب أمام أبناء الهيئة من الطلاب والطالبات وإرشادهم للطرق المثلى لاستكمال دراستهم، بالإضافة إلى سعيهم لإبراز أكبر عدد من المواهب والابداعات الطلابية من خلال الأنشطة التي تقيمها عمادة شؤون الطلبة التابعة للصرحين التعليميين، وتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي لفتح المجال لإقامة أنشطتها تبعا للمنظومة التعليمية.

وقال: نحن متعطشون للإنجازات والأنشطة التي تقام خارج الفصول الدراسية ونحتاج لفتح المجال أمام الطلبة لصقل مواهبهم ومعارفهم وهو هدفنا الآن، مؤكدا حرصه عليها من خلال ما تقوم به العمادة من الإيعاز إلى مؤسسات التعليم العالي لتنفيذها فهي مكسب للطالب وللكويت.

ومن جانبه، ثمن عميد شؤون الطلبة في الهيئة د.حسين المكيمي جهود جميع العاملين في المؤسسات التعليمية العليا لرعاية الطلبة واحتوائهم والأخذ بيدهم ليتفوقوا أكاديميا ودورها المهم والحيوي في رعاية واحتضان مواهب الشباب في كل الجوانب الابداعية، مؤكدا أن التخصصات والبرامج العديدة التي تضمها كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية وما تقدمه عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت لطلبتها من تنوع في الأنشطة والبرامج يصب في مصلحة الطلبة أبناء وبنات الكويت، آملا أن يكون هذا الاجتماع والتعاون بين الجانبين تعاونا مثمرا ليسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام.