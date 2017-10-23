أكدت جامعة الكويت حرصها على دعم أصحاب الإنجازات العلمية من منتسبيها لاسيما من حقق منهم براءات اختراع بمختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان صحافي لجامعة الكويت بمناسبة تحقيق أستاذ قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول د.اسامة الحواج إنجازا علميا بحصوله على براءتي اختراع من قبل المكتب الأميركي لبراءات الاختراع.

وأوضحت ان براءة الاختراع الاولى تتعلق بـ (نظام تربينة رياحية ذات مولد متعاكس الحركة) تدور فكرته حول تكوين جهاز يعالج نظام التربينات الرياحية المستخدمة تجاريا والتي تعتمد على نظام المولد الكهربائي ذي الاتجاه الواحد.

وذكرت ان هذا المولد يتطلب ان تكون سرعة الرياح فوق الحد الادنى (اي بمعدل ستة أمتار في الثانية الواحدة) لكن في حالة الجهاز المخترع يعمل بمولد متعاكس الحركة ويمكن ان يعمل بكفاءة اكثر بأقل من الحد الادنى لسرعة الرياح.

وبينت ان الاختراع الثاني يتعلق بـ (مضخة وتربينة مزدوجة لاستعادة الطاقة الهيدروليكية) وتقوم فكرته على استحداث جهاز يقوم بنقل الطاقة من تدفق السوائل ذات الضغط العالي الى تدفق السوائل الاقل ضغطا باستخدام جهاز له تجويف بيضاوي يتوسطه محرك اسطواني ذو شفرات متحركة لنقل الطاقة.

وأفادت بأن أهمية الاختراع تكمن في الاستفادة منه في مجال تحلية المياه بواسطة الاغشية او نظام التناضح العكسي حيث يقوم الجهاز باستعادة الطاقة من تدفق التركيز العالي الى تدفق مياه البحر الداخلة لنظام الاغشية، وبذلك يوفر الطاقة اللازمة لعملية التحلية وكلفة المياه المحلاة.

وذكرت ان قطاع الأبحاث يعد المحرك الاساسي للعملية البحثية إذ يقوم بتشجيع ودعم ابحاث اعضاء هيئة التدريس في كل الكليات والتخصصات سواء الاساسية منها او التطبيقية او الانسانية.