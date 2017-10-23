أوضح العميد المساعد للتخطيط والأبحاث والمختبرات في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.عصام الربيعان أن الملتقى السنوي الأول لأبحاث كلية العلوم الإدارية الذي تقيمه الكلية في الـ 24 من الشهر الجاري يهدف بشكل أساسي إلى تعريف المجتمع الأكاديمي والمجتمع العام بأهم الاتجاهات الحديثة في مجال إدارة الأعمال بتخصصاتها الشاملة وهي إدارة تسويق التمويل ومحاسبة نظم المعلومات والاقتصاد والإدارة العامة، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم ما توصل إليه الباحثون والعلماء في مجال تطبيقات إدارة الأعمال وخدمة مؤسسات الأعمال في الكويت وعلى مستوى العالم.

وأضاف ان الملتقى يهدف أيضا إلى تعريف المجتمع برسالة الجامعة البحثية وإبراز الدور المهم للأبحاث، مؤكدا ان الدور البحثي للجامعة لا يقل أهمية عن العملية التعليمية وهو مكمل لها بل هو يوجه العملية التعليمية ويطور منها.

ولفت د.الربيعان إلى ان الملتقى الأول لأبحاث كلية العلوم الإدارية يعتبر فرصة للتعريف بالنشاط البحثي للأساتذة خلال السنة الماضية 2016/2017 الذي توج بفوز أحد الأساتذة الكلية وهو د.محمود الجمل بأفضل ملصق علمي على مستوى الكليات الإنسانية في 2016/2017، مضيفا ان ما يدعو للفخر اننا قد شهدنا هذا العام مشاركة بعض طلبة الدراسات العليا في أبحاث محكمة للنشر مع أساتذتهم.

وأشار إلى ان نتاج هذا الإنجاز البحثي نالت الكلية تقدير جامعة الكويت بترشيح كلية العلوم الإدارية لتكون الكلية المضيفة ليوم الملصق العلمي للعام الحالي 2017/2018، معربا عن فخره بإنجازات الكلية ونشاطها البحثي وباستضافتها لفعالية يوم الملصق العلمي.

وأكد د.الربيعان على أن الملصق العلمي عبارة عن كنز بحثي وأكاديمي رصين ويوم الملصق العلمي فرصة لإظهاره على السطح ليكون في متناول الجميع.

وأفاد بأن هذه السنة تشهد انطلاقة للملتقى السنوي الأول لأبحاث كلية العلوم الإدارية إذ تعتزم الكلية ان تأخذ على عاتقها مسؤولية التعريف بالاتجاه البحثي وإبرازه من خلال إقامة هذا الملتقى بشكل سنوي آملا أن تضاف عليه أفكار وإنجازات بحثية أخرى في السنوات المقبلة.

وذكر د.الربيعان ان الملتقى يشمل خمس جلسات ذات طبيعة متجانسة إذ تتضمن كل جلسة مناقشة 3 محاور في تخصص معين ويبلغ عدد المشاركين في الملتقى 17 بالإضافة إلى مديري الجلسات.