الديري: طلاب AUM مستعدون لتقديم الأفضل

حقق فريق AUM للطالبات فوزه الأول على ضيفه فريق ACK (الكلية الأسترالية في الكويت) في المباراة الافتتاحية لدوري الجامعات الخاصة في كرة السلة للطلاب والطالبات، وذلك خلال مباراة حماسية جمعت بين الفريقين على ملعب جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM. ويستمر الدوري طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر، تشارك فيه ست جامعات خاصة تتنافس لإحراز اللقب. ويذكر أن فريق AUM لكرة السلة للطالبات حمل لقب كأس دوري الجامعات الخاصة عام 2016.

هذا وتتوالى انتصارات طلاب وطالبات AUM بعد أن دخلوا عالم الرياضة من بابه العريض في العام 2013 فشكلوا منافسا قويا بين الفرق الجامعية الخاصة، خصوصا بعد تصدر بطولات عديدة في السنوات الفائتة.

وتدخل الرياضة في صلب الفلسفة التعليمية التي تتبعها AUM، فتسعى إدارة الجامعة الى توفير فرص مختلفة لطلابها، للمشاركة في الفعاليات الرياضية محليا وعالميا، وذلك إيمانا منها بأهمية هذه النشاطات في صقل المواهب وتنمية قدرات الطالب بموازاة التحصيل الأكاديمي.

وأشار مدير المركز الرياضي في AUM نظير الديري الى أن «الحياة الرياضية التي توفرها الجامعة للطالب تسهم في بناء مرونة عقله وجسده وتقوي مهاراته على التركيز وقدرته على التحمل والمنافسة بأخلاق عالية، ما يساعدنا في إعداد جيل شاب مسؤول يحترم القوانين ويتحلى بالانضباط».

من ناحية أخرى، شدد الديري على اندفاع الطلاب من أجل تقديم نموذج عن التميز والارتقاء بالمستوى الرياضي إلى أعلى الدرجات، لافتا الى أن «الفرق الرياضية في AUM قد فازت حتى الآن بأكثر من عشر بطولات، فالطلاب يلعبون لرفع اسم جامعتهم عاليا».

واعتبر الديري أن إدارة الجامعة تسعى بشكل مستمر لتحفيز الطلاب على صقل مواهبهم الرياضية وتوفر لهم دعما متكاملا حتى يقدموا أفضل ما لديهم. وتعنى الجامعة بتوفير تدريبات مكثفة للطلاب على يد مدربين مؤهلين ومجازين من الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA» والاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» وغيرهما. ولفت الديري إلى ان «ما يهمنا هو خبرة المدرب وكفاءته. ونحن ندرب طلابنا من أجل الفوز دائما سواء خلال التدريب أو المباراة».

ومع انطلاق الدوري 2017، أشاد الديري بالروح الرياضية التي يتحلى بها الطلاب وتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائمين.