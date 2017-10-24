القرقاح: سنعمل جاهدين لتنفيذ برنامجنا الانتخابي

بحضور كل من عميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي، وبحضور الطالب محمد فرمن ممثلا عن الاتحاد السابق، والطالب محمد عيد العويمري الرشيدي ممثلا عن قائمة المستقبل الطلابي ورئيسا للهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة، تم تسليم مقر الاتحاد لقائمة المستقبل الطلابي التي فازت بانتخابات الاتحاد.

وعقد د.حسين المكيمي لقاء مع الهيئة الإدارية الجديدة، أعرب فيه عن خالص تهانيه لحصولهم على ثقة زملائهم.

وأعلن أمين سر الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة فلاح معدي القرقاح أن الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للاتحاد للعام النقابي 2017/2018 قد اجتمعت وتم توزيع المناصب الإدارية وجاءت كالتالي: محمد عيد العويمري الرشيدي رئيسا للهيئة الإدارية، سعود مهلهل رشم الشمري نائبا للرئيس لشؤون الكليات، خالد بدر حسيان الدوسري نائبا للرئيس لشؤون المعاهد، سعد فهد عبدالله البوص نائبا للرئيس لشؤون اللجان، عبدالله خالد حربي السعدي نائبا للرئيس للشؤون الأكاديمية، بعيجان محمد اغنيم العصيمي نائبا للرئيس لشؤون الاتحاد، خالد عبدالله حسن الكندري نائبا للرئيس للشؤون الإعلامية، فلاح معدي القرقاح أمينا للسر، سعود محمد مبارك العجمي أمينا للصندوق، عبدالله محمد ناصر العدواني رئيسا للجنة الطلابية، عبدالله مساعد مبارك هزاع الديحاني رئيسا للجنة المستجدين، أحمد نواف شحاذة المطيري رئيسا للجنة الدينية ورئيس اللجنة الرياضية.

وتوجه القرقاح بشكره وتقديره للجموع الطلابية التي أولت ثقتها لقائمة المستقبل الطلابي، مشيرا إلى أن اعضاء الهيئة الإدارية سيعملون جاهدين لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي قدمته المستقبل الطلابي لجموعها الطلابية.