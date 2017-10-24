قانون الجامعة مسؤولية وواجب على عاتق الجميع

ضرورة إيجاد موقف داعم لكل إنسان محروم من التعليم

ليس من المعقول أن يكون راتب عضو هيئة التدريس أقل من رواتب موظفي جهات عدة في الدولة آلاء خليفة

بعد تشكيل هيئة ادارية جديدة لجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تقود الجمعية خلال المرحلة المقبلة اجرت «الأنباء» تحقيقا مع عددا من اساتذة كليات جامعة الكويت من مختلف الاقسام لمعرفة طموحاتهم وآمالهم ورسائلهم للهيئة الادارية الجديدة وابرز الاولويات التي يفترض ان تكون على اجندة عمل الهيئة الادارية حاليا

واليكم التفاصيل:

في البداية ذكر رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د.حسن جوهر ان جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت هي من الجمعيات الوطنية الرائدة في الكويت ذات التاريخ الحافل بالاداء المشرف والانجازات وتحقيق المكتسبات الديموقراطية الدستورية والمكتسبات الاكاديمية لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وذكر جوهر ان طموحات اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مستمرة والمطالبات بها يجب ان تستمر وتتحملها الهيئة الادارية الجديدة وعلى رأسها قضية قانون الجامعة الذي يجب ان يتمتع باستقلالية ادارية مالية كاملة لا سيما اننا على اعتاب مرحلة الانتقال الى حرم جامعي جديد في مدينة صباح السالم الجامعية متمنيا ان يكون عصرا جديدا للتعليم العالي بشكل عام ولجامعة الكويت بشكل خاص.

واكد جوهر ان الجمعية عليها دور هام في تحقيق طموحات اعضاء هيئة التدريس ومنها الارتقاء بالمستوى الاكاديمي ومعالجة قضية الترقيات معالجة جذرية. وعلى صعيد متصل اوضح جوهر ان الهيئة الاكاديمية المساندة مازالت تعاني من هموم عدة ولا بد من الالتفات لهم وتحقيق طموحاتهم ومكتسباتهم موضحا ان الجمعية مطالبة بتحقيق تلك الطموحات بما ينعكس ايجابيا على جامعة الكويت ككل.

ومن ناحيتها ذكرت عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د.معصومة المبارك ان الجمعية كانت ولا زالت من اولوياتها الاهتمام بقضايا اعضاء هيئة التدريس والعمل على خدمة قضاياهم ومصالحهم واقرار مزايا اعضاء هيئة التدريس.

وتمنت المبارك ان تسعى الجمعية نحو تحقيق استقلالية اكثر لجامعة الكويت واستقلالية لاعضاء هيئة التدريس.

وتمنت عضو هيئة التدريس بكلية الاداب بجامعة الكويت د.ابتهال الخطيب ان تضع الجمعية نصب اعينها تحقيق مصالح اعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت وتشكيل جبهة قوية كأكاديميين في الجامعة لنيل الحقوق واستيفاء الواجبات.

وناشدت الخطيب الهيئة الادارية الجديدة للجمعية ان يكون لهم موقف من الوضع الاكاديمي لفئة البدون والمقيمين في الكويت ولأي فئة يكون وضعها الاكاديمي مهزوزا ومهددا.

وتابعت قائلا: نحن بجامعة الكويت على رأس الهرم الاكاديمي في الجامعة ويفترض ان يكون لاساتذة الجامعة موقف داعم لكل انسان محروم من التعليم متمنية من الجمعية ان يراعوا الجوانب الانسانية في قضية الفئات المحرومة من التعليم.

من جانبه اوضح عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالله سهر ان كادر اعضاء هيئة التدريس يفترض ان يكون من ابرز اولويات الهيئة الادارية الجديدة لجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ولابد ان يراجع في ضوء التراجع الذي حدث في هذا الكادر نتيجة التضخم على مدار الـ 11 عاما الماضية مما ادى الى فوارق واختلالات في رواتب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والكوادر الاخرى.

وتابع قائلا: وليس من المعقول ان يكون راتب عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت اقل بكثير من رواتب موظفي جهات عدة في الدولة التي تمت زيادتها في السنوات الاخيرة.

ومن ناحيته ذكر عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة الكويت د.علي بو مجداد ان رسالته للهيئة الادارية الجديدة للجمعية بأن يسعوا جاهدين لاستقلالية جامعة الكويت بشكل واضح، موضحا ان الجامعة تأثرت كثيرا بسبب تدخلات ديوان المحاسبة ووزارة المالية وتعرقل العمل كثيرا بسبب البيروقراطية. كما افاد بومجداد ان ميزانية البحث العلمي تأثرت كثيرا، مطالبا جمعية اعضاء هيئة التدريس بالدفاع عن ميزانية البحث والسعي نحو تعزيزها.

ومن جهته اوضح د.عبدالله الصميعي من كلية الهندسة والبترول ان الهيئة الادارية لجمعية اعضاء هيئة التدريس مطالبة بالقيام بدورها الحقيقي المناط بها الا وهو الدفاع عن حقوق ومكتسبات اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لاسيما فيما يتعلق بالأمور الادارية داخل الجامعة والعمل على تعديل اللوائح بما يتوافق مع متطلبات عضو هيئة التدريس ومنها لائحة الترقيات والتفرغ العلمي وايضا فيما يخص الجوانب المالية من خلال اقرار المزايا المالية لاعضاء هيئة التدريس من خلال اقرار الكادر الجديد.

وبدوره اوضح عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بجامعة الكويت د.طلال العلي ان من اولويات الجمعية الفترة المقبلة اعادة الجامعة كما كانت في السابق مركز بحث علمي وثقافي وتنويري يقود المجتمع نحو الافضل دائما.