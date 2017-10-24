عبدالعزيز الفضلي

كشف مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر في تصريح لـ «الأنباء»، أنه تم الحاق ما يقارب 1200 موظفة في وظيفة مرافق طلبة في مدارس البنات، مشيرا الى ان الباب لايزال مفتوحا لاستقبال الطلبات في ديوان الخدمة المدنية خاصة ان العدد المطلوب هو 2000.



وأوضح الجويسر انه تم توزيع الموظفات حسب مقار سكنهن.



على الصعيد نفسه، طلب الوكيل الإداري بوزارة التربية فهد الغيص من قطاع التعليم العام ترشيح مدرسة واحدة بكل منطقة تعليمية لعقد دورات تدريبية للموظفين الجدد شاغلي وظيفة مرافق طلبة داخل المدرسة.