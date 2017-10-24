شاركت الكويت ممثلة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مسابقه المهارات العالمية بنسختها 44 والتي أقيمت في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي بمشاركة 59 دولة مثلها 1300 متسابق في 51 مهارة مختلفة، وجاءت مشاركة الهيئة بمهارتين الأولى الحلول البرمجية للأعمال الصغيرة والتي حقق فيها المتسابق بدر الصولة من المعهد العالي للاتصالات والملاحة 632 نقطة والأخرى مهارة اللحام التي حقق فيها المتسابق سلمان الشمري من المعهد الصناعي (الشويخ) ميدالية التميز بحصوله على 635 نقطة والجدير بالذكر أن أعلى مجموع نقاط تم تحقيقه في المسابقة بشكل عام هو 790 نقطة.

‎وتعتبر هذه المشاركة هي المرة الثانية لدولة الكويت في مسابقة المهارات العالمية كما شاركت في 4 مسابقات خليجية عقدت آخرها في المملكة العربية السعودية وستقام المسابقة الخليجية الخامسة بإذن الله في الكويت في أواخر عام 2018.

وأفاد رئيس وفد الكويت نائب المدير العام لشؤون التدريب والموفد الرسمي للكويت لدى منظمة المهارات العالمية م.طارق يوسف العميري بأن المشاركة أضافت للهيئة أبعادا جديدة في مجال التعليم التقني والتدريب المهني حيث اطلعنا على تجارب الدول المشاركة بالإضافة إلى الشركات المصنعة للتكنولوجيا المستخدمة في التدريب من خلال المعارض والورش التي أقيمت على هامش المسابقة بالإضافة إلى الانضمام للمشاركة في اجتماعات لجنة الاستراتيجيات الخاصة بالمنظمة.

وأشار م.العميري إلى أن شباب الكويت مثلوا الدولة والهيئة بشكل مشرف وكانوا خير سفراء لبلادهم كما أن بقرب افتتاح مركز المهارات لدولة الكويت سيتم العمل بإذن الله لإنجاز الكثير لهم بالإضافة إلى سوق العمل حيث سيعمل هذا على تطوير مهارات عالمية لسوق العمل بتنظيم المركز لدورات مكثفة مهنية عديدة في مجالات المهارات المختلفة وفيه تدريب لشباب الكويت بالعموم وليس فقط لمنتسبي الهيئة كما سيقدمها المركز لسوق العمل بالتعاون مع الشركات الكبرى في القطاع الخاص المزودة بتقنيات التدريب.