آلاء خليفة

أعلن المنسق العام والناطق الرسمي بجمعية أعضاء هيئة التدريس د.أنور الشريعان أن الجمعية ستستهل أنشطتها الاجتماعية بإقامة حفل الاستقبال السنوي، وقد أوضحت د.أمثال الحويلة أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس ورئيسة اللجنة الاجتماعية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أن اللجنة الاجتماعية سوف تستهل نشاطها الاجتماعي لدورتها النقابية الحالية 2017-2019، بإقامة حفل الاستقبال الذي تقيمه سنويا على شرف أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت، وذلك عقب فوز أعضاء الهيئة الإدارية في الانتخابات التي أقيمت بتاريخ 3/10/2017، وأشارت الى أن هذا الحفل سيكون بحضور ورعاية كريمة للأستاذ د.محمد عبداللطيف الفارس وزير التربية ووزير التعليم العالي يوم الثلاثاء 24/10/2017 بمقر جمعية أعضاء هيئة التدريس بنادي الجامعة بالشويخ.

ونوهت د.أمثال الحويلة إلى قيام الجمعية بتكريم أعضاء الهيئة الإدارية السابقة تقديرا وعرفانا بجهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم بالجمعية، وأيضا تكريم أعضاء اللجان العاملة فيها وهي اللجنة الثقافية واللجنة الاجتماعية ولجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ولجنة المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، وأيضا ستقوم الجمعية بتكريم د.إبراهيم ميرزا الذي كلفته الجمعية العمومية برئاسة لجنة الانتخابات والإشراف عليها، وأيضا تكريم الإدارات الجامعية المختلفة التي تعاونت مع الجمعية، مثل إدارة الأمن والسلامة، إدارة الخدمات، إدارة التأثيث والإسكان، مطبعة جامعة الكويت، إدارة العلاقات العامة، المدير الإداري بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإدارية، إدارة الإنشاءات والصيانة، وموظفي الأمن والسلامة.

كما أشارت د.أمثال الحويلة الى أن اللجنة الاجتماعية قامت بتوزيع بطاقات الحفل على جميع أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وكذلك على المكرمين من الأعضاء وإدارات الجامعة المختلفة.

وقد نوهت د.أمثال الحويلة بأن هذا الاحتفال من شأنه توطيد حلقة التعارف بين أعضاء الهيئة التدريسية وبعضهم البعض كما يعمل على فتح المجال للحوارات المثمرة والتي تتصل بالمشكلات التي يعاني منها أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف كليات الجامعة.

علما بأن أهداف اللجنة الاجتماعية أيضا أنها تهتم بالجانب الترفيهي والاجتماعي الذي يضفى المزيد من البهجة والسرور والود بين أعضاء الهيئة التدريسية وتوثيق الجانب الاجتماعي بينهم.

وأوضحت أن الحفل سيشتمل على عدة كلمات، وسيختتم الحفل بعشاء على شرف المحتفى بهم.