أعلن مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت عن استمرار فعاليات الحملة التوعوية للمحافظة على البيئة تحت عنوان «معا لبيئة آمنة بجامعة الكويت»، وذلك اليوم ببهو مبني كلية الحقوق ـ موقع الجامعة بالشويخ في تمام الساعة 9:30 صباحا، مشيرا أنه يأتي ذلك انطلاقا من حرص الإدارة على نشر ثقافة الوعي البيئي داخل المجتمع الجامعي والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة ومخاطر تلوث البيئة وتأثيراته السلبية وذلك بالتعاون والتنسيق المسبق مع الهيئة العامة للبيئة لتنظيم حملة توعوية للمحافظة على البيئة داخل الجامعة.

وأوضح الياقوت أن الحملة تتضمن تعريف الحضور على أهمية البيئة وسبل الحفاظ عليها داخل الجامعة بهدف النهوض بالجانب التوعوي لأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات جامعة الكويت، خصوصا أن الشباب لهم دور مهم في حماية البيئة من خلال استثمار قنوات التواصل الاجتماعية للقيام بدور توعوي وايصال رسائل بيئية لكل شرائح المجتمع، مؤكدا على الحرص على المساهمة في نشر الثقافة البيئية وتنمية ورفع دور الجميع بأهمية الحفاظ على البيئة لدى العاملين بالجامعة بصفة عامة وتعريفهم بأسباب تلوث البيئة والاضرار الناجمة عن التلوث.