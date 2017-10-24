آلاء خليفة

قدم رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة راشد وليد عبدالمحسن الإبراهيم كل الشكر والتقدير للجموع الطلابية بجامعة الكويت على الثقة الغالية التي منحتموها لنا بعد انتهاء الانتخابات والعرس الديموقراطي بالجامعة.

وأضاف الابراهيم بأننا إذ نشكر ونقدر أصوات وثقة جموعنا الطلابية فإننا نتمنى أن نكون بإذن الله تعالى عند حسن ظنهم خلال المرحلة المقبلة وأن نستكمل مسيرة الإنجازات التي تصب في مصلحتهم وتعمل على خدمتهم.

واستكمل الإبراهيم قائلا بأننا سنحاول جاهدين بكل ما نستطيع وبتضافر جهود كل أعضاء الهيئة الإدارية على التعاون والتواصل مع جموعنا الطلابية في مختلف الكليات والمواقع الجامعية من أجل العمل على استكمال مسيرة العطاء لتحقيق كل ما يصبون ويطمحون فيه.

واختتم الابراهيم تصريحه «متمنين بأن يكلل الله جهود جموعنا الطلابية وأعضاء الهيئة الإدارية لما فيه المصلحة العامة وتحقيق المنفعة والفائدة للجميع وبأن يكون هذا العام عام التفوق والنجاح الدائم).

وقد جاء التشكيل الإداري للعام النقابي 2017/2018 على النحو التالي:

1- راشد وليد عبدالمحسن الإبراهيم رئيس الهيئة الإدارية

2- عمر عبدالرحمن الوعلان نائب الرئيس للشؤون الإدارية

3- سعد عايض شبيب العجمي نائب الرئيس

4- محمد جراح عبدالرحيم فخرو أمين السر

5- يعقوب يوسف خلف العنزي أمين الصندوق

6- سعد عامر سالم العميرة رئيس اللجنة الأكاديمية ورئيس لجنة التطوير والتدريب

7- سعد فيصل عبدلله البوص رئيس لجنة البرامج والأنشطة

8- عبدالله فهد عبيد العنزي رئيس اللجنة الثقافية والعلاقات العامة

9- عثمان شاهين عبدالله الفودري رئبس لجنة التوعية الاجتماعية

10- عمر فيصل عبدالله القصاص رئيس الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للاتحاد

11- فايز عبدالله سمير المطيري رئيس لجنة العلاقات الاجتماعية والدولية

12- محمد ثامر العبطان الشمري رئيس اللجنة القانونية

13- محمد صالح ناصر الدويلة رئيس المكتب التنفيذي

14- يعقوب أحمد مزعل الخالدي رئيس اللجنة الطلابية

15- نوره عثمان حمود الخضر نائب الرئيس لشؤون لجان الطالبات

16- بدرية عمار حسن الحسيني مسؤولة لجنة التطوير والتدريب

17- أمينة حمود محسن العازمي مسؤولة لجنة البرامج والأنشطة

18- فاطمة عبدالحميد الربيعي مسؤولة اللجنة الإعلامية

19- فاطمة ماجد العتيبي مسؤولة اللجنة الطلابية