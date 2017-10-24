أقامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفلا لتكريم المتدربين المشاركين في برامجها التدريبية المختلفة للفصل الخريفي وذلك في المقر الجديد للعمادة بالعديلية.

حضر حفل التكريم عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر أ.د.عبدالرحيم عبدالهادي الكندري ومساعد العميد أ.د.وليد الحمد، وعدد من الإداريين المتقاعدين ممن عملوا في فترات سابقة بالعمادة بالإضافة الى جميع العاملين بها.

رحب د.عبدالرحيم الكندري في بداية حفل التكريم بجميع الحضور، مؤكدا أن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لا تألو جهدا في تسخير كافة جهودها وإمكاناتها لخدمة منتسبي الهيئة وأنها حققت نقلة نوعية مميزة بالانتقال الى المبنى الجديد الذي يضم العديد من الورش التدريبية والمختبرات المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات التي تساعد في الارتقاء بمستوى المتدربين وحصولهم على اقصى فائدة ممكنة من المشاركة بالبرامج التدريبية للعمادة.

وأشاد د.الكندري في كلمته، بالمسؤولين والموظفين القدامى في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مثنيا على جهودهم التي أسهمت في نجاح العمل بالعمادة لفترة طويلة، مشيدا كذلك بجدية والتزام المتدربين طوال فترة التدريب وحرصهم على الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، مثمنا الدور الذي قام به جميع العاملين بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وجهودهم المميزة التي تسهم دوما في الارتقاء والتطوير الدائم لكافة جوانب العمل بالعمادة.

أعقب ذلك، قام عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د.عبدالرحيم الكندري ومساعد العميد د.وليد الحمد بتكريم الإداريين القدامى بالعمادة، بالإضافة الى المشاركين بالبرامج التدريبية المختلفة وتم تسليمهم شهادات التكريم.