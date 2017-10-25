استضافت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) في حرمها الجامعي مسابقة الكويت للبرمجة الجماعية في دورتها الخامسة (KCPC)، والمؤهلة لمسابقة العرب للبرمجة الجماعية (ACPC)، وذلك بحضور د.زياد نجم مدير برنامج تعليم العلوم والرياضيات في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وفاز فريق (Nameless) من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا المكون من كريم المغربي، وعمر أحمد، وإبراهيم المعيلي بالمركز الأول، بالإضافة إلى فوزه بجائزتي «المبرمجين الراسخين» و«البرمجة القصوى».

بالإضافة إلى ذلك، حصدت الجامعة المركز الثالث من خلال فوز فريقها (Bounty) المكون من طلال العمار، وعلي الموسوي، ومحمد العيسى، والمركز الرابع بفوز فريقها (Punny=Null) المكون من زينب الأبرش، وشريفة الغانم، ومنيرة توفيقي.

ويشرف على تدريب كل فرق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا المدرب فادي ديب، عضو هيئة التدريس في قسم علوم الحاسوب بالجامعة. من جهته، أكد رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.دونالد بيتس على سعادته وفخره، وقال: «أنا فخور للغاية بالمراكز التي حققناها في هذه المسابقة القوية.

لقد أستطاع طلبتنا إبراز مهاراتهم، وبراعتهم وإبداعهم في الطرق التي اتبعوها في حل المشكلات، والتوصل إلى حلول ممتازة. وتمكنوا من حصد المراكز «الأول، والثالث، والرابع»، كما أنني أشعر بالقوة والثقة بأن منهاجنا التعليمي وكادرنا استطاعا إخراج مبرمجين متمكنين كطلبتنا، وأن أداء فرقنا سيكون عاليا في المرحلة المقبلة من المنافسة».

بدوره، قال رئيس قسم علوم الحاسوب في الجامعة، د.طاهر علي: «إن قسم علوم الحاسوب حريص على تنظيم ودعم الفعاليات التي تحفز مهارات التعلم الذاتي، والمشاركة فيها، فالتعليم القائم على المنافسة يثري النظام التعليمي، ولمسنا من خلال التجارب حدوث تغيرات دراماتيكية في أداء الطلبة بعد مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات.

شكرا لكل شخص شارك في إنجاح هذه المسابقة». أما مدير برنامج تعليم العلوم والرياضيات في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والرئيس التنفيذي لأكاديمية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. زياد نجم فقال: «يسعدني جدا رؤية الكثير من الفرق المشاركة بهذا الحماس والإبداع، مفعمة بروح العمل الجماعي والتطوع إلى حد كبير».