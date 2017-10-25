وقّعت وزارة التعليم العالي الكويتية ممثلة بالملحقية الثقافية في إمارة دبي اتفاقية تعاون مشترك مع «جامعة زايد» الإماراتية وذلك لتبادل البعثات الدراسية للطلبة.

ومثل الجانب الكويتي في التوقيع رئيس المكتب الثقافي في دبي د.مرضي العياش في حين مثل الجانب الإماراتي مدير «جامعة زايد» د.رياض المهيدب.

وقال العياش في تصريح لـ «كونا» عقب الاتفاقية أمس إنها جاءت في ظل الجهود المستمرة المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي لفتح آفاق التعاون مع الجامعات الخليجية لاسيما الإماراتية منها.

ولفت إلى أن الجامعات الإماراتية تتمتع بمستوى أكاديمي راق وجودة تعليمية بمواصفات عالمية الأمر الذي دفع الكويت إلى الحرص على فتح باب التعاون معها.

واعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى رئيسة «جامعة زايد» الشيخة لبنى القاسمي لما قدمته من كل أنواع الدعم اللازم لتوقيع هذه الاتفاقية، مثمنا الدور الذي قامت به الجامعة لإبرام الاتفاقية، متمنيا استمرار التعاون بين البلدين لما فيه الرفعة العلمية الأكاديمية لكلا الطرفين.

واشار الى الدعم الذي يقدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووكيل الوزارة د.حامد العازمي في سبيل إنجاح مهام المكاتب الثقافية الخارجية.

ويبلغ عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في دولة الإمارات حوالي 1000 طالب وطالبة موزعين على مختلف الجامعات الإماراتية.