عبدالعزيز الفضلي

قال مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية العقيد يوسف الحبيب إن هناك عصابات تستهدف عدة دول، ومن ضمنها الكويت لذلك نحن مستمرون في إجراءاتنا من البحث والتحري لضبط أشخاص من هذه العصابات، وقد تم بالفعل ضبط عدد منهم، مشيرا إلى انه جار التنسيق مع الدول الأخرى لضبط عصابات خارج الدولة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحبيب للصحافيين على هامش الندوة التوعوية التي نظمتها ثانوية عروة بن الزبير التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية. وأوضح ان هناك عدة مجاميع للعصابات وليست مجموعة واحدة ونحن بدورنا نعمل على ضبطهم، مؤكدا أن إجراءات التصدي لها لن تتوقف.

وبين الحبيب انه وصلت القضايا الإلكترونية المرفوعة الى 3350 قضية، لافتا الى انه علينا ان نقلل من هذه القضايا حفاظا على أبنائنا، مشيرا الى ان التكنولوجيا سلاح ذو حدين جانب يهدم البشرية وآخر يبني.