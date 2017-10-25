انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الأول لكلية العلوم الإدارية «اتجاهات الأبحاث في كلية العلوم الإدارية» بجامعة الكويت تحت رعاية عميد الكلية د.مشاري الهاجري، ويأتي هذا الملتقى اتساقا مع الأهداف الاستراتيجية لجامعة الكويت إذ تولي الجامعة اهتماما بالغا بالبحث العلمي وتضعه في صدارة أولوياتها، ويهدف الملتقى إلى التعريف والتوعية باتجاهات الأبحاث العلمية في العلوم الإدارية.

وبهذه المناسبة ألقى العميد المساعد لشؤون الأبحاث والمختبرات والتخطيط د.عصام الربيعان كلمة جاء فيها أن هذا الملتقى يأتي امتدادا لتنفيذ أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للكلية المتمثلة في دعم وتشجيع ونشر الأبحاث العلمية والثقافة البحثية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بل يتعداه لنشر الثقافة البحثية على مستوى المجتمع، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو يوم الكلية ويوم البحث العلمي في كلية العلوم الإدارية.

وأكد د.الربيعان أن هذا الملتقى يأتي للتأكيد على الدور البحثي المهم لعضو هيئة التدريس وتعزيز ثقافة البحث العلمي في الوسط الجامعي والمجتمعي وإشراك طلبة الكلية في النشاط البحثي، موضحا أن الأستاذ الجامعي يدرس ويبحث في آن واحد.

وأشار إلى أن الكلية حققت إنجازات مشهودة في المجال البحثي للعام الجامعي 2016/2017، وأفاد بأن انتاجية البحث العلمي في بعض الأقسام العلمية حققت ارتفاعا ملحوظا ووصلت لـ 60% وتجاوزت الإنتاجية البحثية لبعض الأقسام العلمية الـ 50% وتجاوز البعض الآخر الـ40% من حصيلة الإنتاج البحثي.

وبين د.الربيعان أن للكلية مشاركات عديدة تكللت بالنجاح، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكلية مما يعطي دافعا لتعزيز مجال البحث العلمي وزيادة النشاط البحثي، مبينا أنه من إنجازات الكلية: المشاركة في يوم الملصق العلمي حيث ارتفع عدد المشاركات في يوم الملصق العلمي من 15 ملصقا علميا في العام السابق ليصل إلى 39 ملصقا علميا في عام 2016/2017 مشيرا إلى أن عدد المشاركات ارتفع من 12 إلى 26 عضو هيئة تدريس كأستاذ مشارك في الأنشطة البحثية.

وأضاف أنه قام 3 مدرسين مساعدين بالإضافة لـ 3 طلبة من الدراسات العليا بنشر أبحاث في مجلات علمية محكمة، مشيدا بإنجازات أعضاء كلية العلوم الإدارية في الأنشطة البحثية منها فوز د.محمود الجمل من قسم الإدارة والتسويق في يوم الملصق العلمي للكليات الإنسانية عن فئة أعضاء هيئة التدريس بالجائزة الأولى، وحصول 3 من أعضاء هيئة التدريس كأفضل باحثين من الشباب للعام الجامعي 2016/2017 وهم د.مجدي قطينة من قسم الإدارة والتسويق ود.بدر الهاشل من قسم التمويل.

وأضاف د.الربيعان أنه تنفيذا لقرار عميد الكلية د. مشاري الهاجري كأحد بنود الخطة الاستراتيجية سيتم تكريم أفضل الباحثين في الكلية لما يحققونه من إنجازات بحثية، مؤكدا على أن سهم الأبحاث في كلية العلوم الإدارية في تصاعد مستمر وذلك بتضافر جهود الإداريين والأساتذة المساعدين.

ولفت إلى أن الكلية تسعى لإيجاد مصادر وجهات لدعم الأبحاث العلمية داخل الكلية وخارجها بهدف تحقيق إنجازات مشهودة في كل الأقسام العلمية في الكلية، مبينا أن مشروع الـ GANERAL FACILITY جار على قدم وساق ويشارف على الانتهاء بالإضافة إلى مشروع الكلية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مضيفا أن من خلال هذه المشاريع تسعى الكلية إلى تحقيق إنجازات متميزة على مستوى البحث العلمي.

ويتضمن الملتقى خمس جلسات نقاشية بالإضافة إلى الجلسة الختامية يشارك فيها 18 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام العلمية في الكلية منهم د.محمود الجمل ود.نايف الشمري ود.عبدالله الدوسري ود.مجدي قطينة.