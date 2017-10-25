ضمن البرامج والنشاطات المعهودة من قبل قسم اللغة الفرنسية وثقافاتها في كلية الآداب بجامعة الكويت تم الافتتاح الرسمي لمكتبة القسم تحت رعاية عميدة كلية الآداب أ.د.سعاد عبدالوهاب وحضور المدير الإداري للكلية نواف العتيبي وأعضاء هيئة التدريس للقسم والنادي الفرنسي والطلبة وجميع المهتمين بشأن المكتبة والمطالعة في كلية الآداب، والتي بدورها ستساعد في توفير بيئة ثقافية متكاملة للطلبة وتمتعهم بالجو الأكاديمي المناسب لتطوير ثقافتهم ولغوياتهم وتشجيعهم على القراءة والاطلاع.

وذكر رئيس قسم اللغة الفرنسية د.يعقوب الشمري بضرورة وجود مثل هذه المكتبة كصرح علمي حرصا على جودة التعليم للطلبة في الكويت التي تعد لغتها الأولى والأساسية اللغة العربية إلى جانب التعامل مع اللغة الإنجليزية بشكل ملحوظ فحيز اللغة الفرنسية وممارساته ضيقة جدا فأردنا خلق جو فرانكفوني للغة الفرنسية الذي سيساهم بشكل مباشر في خلق إبداعاتهم وتواجدهم في المكتبة بشكل دوري ومنتظم بالإضافة إلى استفادتهم منها وقت الفراغ أثناء الاستراحة الجامعية بين محاضراتهم للقراءة وعمل البحوث والنقاشات الجماعية.

أما فيما يخص مقتنيات الكلية فبين أن المساهمة الكبيرة كانت من قبل السفارة الفرنسية المشكور على تعاونها في تقديم كتب تخدم وتفيد القسم باسم السفير الفرنسي السيد كرستيان نخلة وكذلك بمشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس وجزء بسيط جدا من الطلبة.

وأضاف د.الشمري أن فكرة المكتبة جاءت من القسم وتوفير القاعة جاء من قبل العمادة شاكرين لهم سرعة استجابتهم وتعاونهم وتبني الفكرة، حيث ان حجم قاعة المكتبة جيد جدا بالنسبة لقسم اللغة الفرنسية الناشئ كما يتوافر فيها تقريبا ألفا كتاب تغطي أغلب الحقول في العلوم الإنسانية واللغات والتدريس والأدب مع وجود معاجم وموسوعات وكذلك مقتنيات خاصة مثل أطلس لهجات جزيرة كورسكا الفرنسية.