استقبلت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد عبدالوهاب بمكتبها وفدا من جامعة روم تور فيرجاتا ـ إيطاليا، وذلك لمناقشة وتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

حضر اللقاء داميانو بيناشيو ممثلا عن جامعة روم تور فيرجاتا - إيطاليا، وجوفاني سانا الملحق التجاري في السفارة الإيطالية لدى الكويت، ونائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. جاسم رمضان، وعميد كلية العلوم الإدارية د.مشاري الهاجري.

يذكر أن هذه الاتفاقية تدعم إتاحة الفرصة للتبادل الأكاديمي بين جامعة الكويت وجامعة روم تور فيرجاتا ـ إيطاليا، وتشمل الاتفاقية عدة مجالات منها: التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس إلى جانب التبادل الطلابي، وتبادل الزيارات الأكاديمية وتكثيف التعاون الثقافي والبحث العلمي المشترك.