تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمود القشعان أقام مكتب التوجيه والإرشاد لقاءه التنويري للطلبة المستجدين وذلك بحضور كل من العميد المساعد للشؤون الطلابية د.جاسم العلي، والمدير الإداري للكلية السيد عبدالعزيز بولند، ورئيس مكتب التوجيه والإرشاد شريفة العثمان.

وشكر عميد كلية العلوم الاجتماعية د.حمود القشعان كل العاملين في كلية العلوم الاجتماعية وإدارة التسجيل وإدارة الخريجين وإدارة الأنشطة الثقافية المشاركين في هذا اللقاء.

وبين قائلا: إننا نريد الطالب اليوم ليس وعاء تعليميا يتعلم فقط بل هنالك أنشطة ثقافية وأنشطة فنية ورياضية، نريد الطالب أن يستفيد من هذا الصرح العلمي حتى يتخرج وهو يمتلك مهارات ذهنية وعلمية وشخصية سواء كانت رياضية أو فنية أو أقلها بالتصوير، مضيفا أن مشكلة أولادنا وبناتنا في أنهم يستقون معلوماتهم من الأصدقاء أو الخبرات السابقة موضحا أن هنالك قوانين تتغير ولوائح تتعدل يجب على الطالب معرفتها.

من جانبه، قال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.جاسم العلي إن كلية العلوم الاجتماعية في كل فصل دراسي تقيم اللقاء التنويري لطلبتها بحضور ومساهمة جميع الجهات المعنية بشؤون الطلبة من عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة ومركز نظم المعلومات وإدارة الخريجين ومكتب التوجيه والإرشاد بالكلية وجمعية طلبة العلوم الاجتماعية.

وأوضح العلي أن الهدف من هذا النشاط بالدرجة الأولى هو توعية الطلبة بكل ما له علاقة بالجانب العلمي والتقني وكذلك الجانب الفني، مضيفا أن مشاركة عمادة شؤون الطلبة وإدارة الأنشطة الفنية والأنشطة الطلابية مهمة جدا لأن الطالب سوف يتخرج من سور جامعة الكويت إلى سور الكويت وسيعمل وينخرط في جميع الأعمال المستقبلية لنهضة الكويت.

وأكد على ضرورة أن يتقدم الطالب لأي استفسار أو سؤال لأي جهة معنية بالجامعة للتزود بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأنه أتضح أن كثيرا من الطلبة يلجأون لسؤال طلبة آخرين قد يرشدونهم بطريقة خاطئة لذا آثرنا في هذا النشاط أن تكون كل الجهات المعنية متواجدة لأي استفسار من قبل الطلبة ونحن هنا في خدمة الطلبة في كل المجالات.