ضمن أنشطة مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث في دعم البحث العلمي نظم قطاع الأبحاث في جامعة الكويت لقاء تنويريا لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين الجدد في قاعة المؤتمرات 119 الدور الأرضي مبنى الإدارة الجامعية - الخالدية، بحضور نائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر الصحاف ومساعديه د.يوسف قراشي ود.حيدر بهبهاني، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام في قطاع الأبحاث، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين الجدد بدرجة مدرس من مختلف الكليات ومجموعة من المهتمين بالبحث العلمي.

وفي بداية اللقاء رحب نائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر الصحاف بأعضاء هيئة التدريس الكويتيين الجدد كأعضاء بالجامعة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح بما فيه خدمة البحث العلمي والمسيرة الأكاديمية في جامعة الكويت، آملين أن تكون مثل هذه اللقاءات نواة لأبحاث علمية متطورة في المستقبل.

وأشار إلى أن قطاع الأبحاث يقدم منحة البحث التمهيدي (RIG) لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين الجدد بهدف اطلاعهم على البرامج البحثية والسياسات والإجراءات المتبعة في الجامعة وذلك لإنجاز الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والإنسانية.

وبين أن قطاع الأبحاث يسعى لتقديم كل التسهيلات لخدمة الباحثين في مشاريعهم العلمية حتى استكمالها، وشرح كيفية تنفيذ الأبحاث العلمية والإجراءات المتبعة في تمويل الأبحاث وشراء الأجهزة العلمية وتعيين العمالة، والتعرف على المهمات العلمية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع الأبحاث وتعريفهم بأنشطة مكاتب التحليل والتحكيم وتطوير الأبحاث ومكتب تمويل وتنفيذ الأبحاث ومكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات وقسم الخدمات البحثية ومكتب براءات الاختراع ومهامه المتمثلة بربط البحث العلمي مع القطاع الخاص بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي واستثمارها ونقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أنه قد تم استحداث برنامج سلفة البحث التمهيدي في العام الجامعي 2003، ومنذ ذلك الحين تم اعتماد 355 سلفة بحث تمهيدي لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين بفئة مدرس، منها 251 مشاريع استكملت ومازال 36 مشروعا جاريا، وقد تقدم 153 باحثا ممن استكملوا سلفهم البحثية بطلب مشاريع أخرى كباحثين رئيسين، بينما انضم 28 آخرون لمشاريع أخرى كباحثين مشاركين.

وأضاف د.الصحاف أن منحة البحث التمهيدي (RIG) تندرج ضمن تسع فئات من المنح البحثية المقدمة لخدمة أعضاء هيئة التدريس للقيام بالأبحاث العلمية، وهي عبارة عن مشاريع الأبحاث الجامعية، ثم مشاريع الأبحاث الخارجية وتقدم لدعم المشاريع البحثية المشتركة مع المؤسسات الخارجية، ومشاريع التسهيلات العامة والتي تسعى إلى إنشاء المختبرات المركزية المشتركة في مختلف الكليات، والمشاريع الوطنية وتهدف هذه الفئة إلى تشجيع الأبحاث في المجالات ذات القضايا الاستراتيجية الوطنية ويتم إنجازها من خلال تشكيل فريق من الباحثين، ثم مشاريع الأولويات البحثية وهناك أيضا مشاريع خدمة الجامعة، ومشاريع طلبة الدراسات العليا، ومشاريع الأبحاث الخليجية المشتركة.

كما حث أعضاء هيئة التدريس على زيارة موقع قطاع الأبحاث الإلكتروني ففيه كمية من المعلومات البحثية القيمة التي تسهل على الباحثين استكمال بحوثهم العلمية، مبينا أنه من المهم حصول عضو هيئة التدريس على سجل أكاديمي مميز في تخصصه ليحصل على الترقية والجوائز الأكاديمية المختلفة لأبحاثه.

وفي سياق آخر، ذكر د حيدر سيد جواد بهبهاني مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث ومدير مكتب تحليل وتطوير الأبحاث أنه من خلال هذا اللقاء السنوي لأعضاء هيئة التدريس الجدد يسعى قطاع الأبحاث لدعم الأفكار الجديدة التي تفتح المجالات العلمية للباحثين الشباب أن يطوروا من الجانب البحثي في مشوارهم الأكاديمي والعلمي في المستقبل.

وأشار د.بهبهاني إلى أن سلفة البحث التمهيدي يمكن اعتبارها نقطة الانطلاق للمشاريع والبحوث المستقبلية لعضو هيئة التدريس، تحت مظلة البحوث المدعومة، والمجال مفتوح أمام الجميع للاستفادة من دعم الأبحاث العلمية بجامعة الكويت، فالأفكار الجديدة التي لها قيمة علمية وتخدم قضايا المجتمع الكويتي ولها مردود مباشر على الصناعة، الاقتصاد، المجال الطبي والتكنولوجي تلقى كل الدعم والتأييد من قطاع الأبحاث، آملين لجميع المشاركين من أعضاء هيئة التدريس مزيدا من التقدم في مسيرتهم الأكاديمية في المستقبل.

وفي الختام، تم فتح باب الأسئلة والمناقشة مع الحضور للإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم عن دعم البحث العلمي في جامعة الكويت تحت مظلة قطاع الأبحاث.