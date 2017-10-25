دعت جمعية المهندسين الجهات المعنية بالقضية التعليمية في البلاد وفي مقدمتها وزارتا التربية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها الى الدفع بالمسيرة التعليمية في البلاد وتحقيق المطالب التي ينشدها أعضاء الهيئتين التدريبية والتعليمية في «التطبيقي» وغيرها من الجهات التعليمية، مشيرة الى أن تنفيذ المطالب سيحقق الاستقرار للعنصر البشري الوطني ويساهم في الارتقاء بجودة التعليم التي ينشدها المجتمع.

رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل قال: لقد تم بحث مطالب المهندسين والمدربين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في لقاء سابق مع مديرها وتقدمت الجمعية بمقترح زيادة بدلات المهندسين على أساس نسب التضخم في الدولة وعلى أساس الراتب، وكذلك المطالبة ببدل الخطر والتلوث والموقع والضوضاء للعاملين في المختبرات والورش والمواقع الخارجية ذات العلاقة بالعمل الهندسي، لافتا الى مطلب مساواة أعضاء هيئة التدريب والتدريس الكويتية بزملائهم الوافدين من حيث بدل تعليم الأبناء والتأمين الصحي، تذاكر السفر، الإيفاد وغيرها.

وأضاف رئيس «المهندسين» إن مدير عام الهيئة وافق حينها على لجنة مشتركة لبحث هذه المطالب التي أفاد بان البعض منها قيد الدراسة من قبل الهيئة، وبأن يتم في نفس الوقت الإسراع باعتماد مسودة الاتفاق والتعاون بين الجانبين، معربا عن الأمل في إنهاء هذه الأمور العالقة والاستجابة أيضا لمطالب الزملاء في رابطة هيئة التدريب بالهيئة.

وأكد العتل أن الجمعية تؤكد دعمها غير المحدود والمطلق لمطالبات رابطة التدريب في الهيئة لتحقيق التنمية البشرية ورعاية الشباب الكويتي وتوفير المناخ الملائم والمناسب لهم من خلال إقرار الكوادر والحوافز التي تساعد أعضاء هيئتي التدريب والتدريس على تحقيق الجودة في العملية التعليمية، مشيرا أن الاستثمار في التعليم ودعم الكوادر الكويتية الأكاديمية والفنية هو أساس أي عملية تنموية ننشدها وتعزز اهتمامها بالشباب الكويتي.

وأضاف: إن الجمعية تتابع وباهتمام بالغ مطالبات الزملاء في رابطة هيئة التدريب بالتطبيقي وتشد من أزرهم بمطالبهم لتحسين ظروف أعضاء الهيئتين التدريبية والتدريسية في الهيئة وتعزيز ميزانية التعليم بالكويت، موضحا ان العمل الأكاديمي والتدريبي في الكويت بدأ يشهد عزوفا من قبل العنصر البشري الكويتي مما يشكل خطرا على مستقبل العملية التعليمية، لافتا الى أن سبب هذا العزوف وجود مزايا للعمل أفضل في أماكن أخرى.