مستوى الرواتب بجامعة الكويت الأدنى بين دول مجلس التعاون





آلاء خليفة

ذكرت القائم بأعمال مدير جامعة الكويت د.سعاد عبدالوهاب ان جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة حققت الكثير من الانجازات منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا.



جاء ذلك خلال كلمة القتها نيابة عن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في حفل الاستقبال السنوي الذي نظمته جمعية اعضاء هيئة التدريس تحت رعاية الوزير مساء اول من امس.



حضر الحفل القائم بأعمال امين عام جامعة الكويت د.آدم الملا واعضاء الهيئة الادارية للجمعية وعدد من اساتذة الجامعة حيث تم تكريم اعضاء الهيئة الادارية السابقة للجمعية وادارات الجامعة المختلفة واعضاء هيئة التدريس المشتركين في لجان الجمعية بالاضافة الى رئيس لجنة الانتخابات وايضا مركز التدريب وموظفي الامن والسلامة.



من جانبه، ذكر رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.ابراهيم الحمود ان تحسين الوضع الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية هو جزء مهم وفعال في تحقيق التنمية البشرية المؤدية لرفع المستوى الاكاديمي للجامعة، مشيرا إلى ان قلة ما يتقاضاه اعضاء الهيئة التدريسية جعلهم يبحثون عن الساعات الاضافية والندب خارج الجامعة، لافتا الى ان البحث عن زيادة المقابل احد اسباب الصراع على المناصب القيادية واحتكار تدويرها بين مجموعة قليلة من اعضاء هيئة التدريس التي تستأثر بالمهمات القيادية ذات الأجر المضاعف.



وكشف الحمود عن اعداد الجمعية مسودة لكادر وظيفي مستحق حيث ان آخر كادر كان في العام 2006، موضحا ان مستوى الرواتب في جامعة الكويت هو الأدنى بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من اقدمية جامعة الكويت على كل جامعات دول الخليج تقريبا.



وكشف ان تواضع التصنيف لجامعة الكويت فيما يخص البحث العلمي ليس بسبب تقاعس اعضاء هيئة التدريس وإنما بسبب تعطيل ادواته، موضحا ان الميزانية المخصصة للبحث العلمي متواضعة جدا.



وأوضح الحمود ان مراكز البحث العلمي خاوية والمختبرات بالية واجهزتها ومعداتها معطلة وقديمة معلنا ان الجمعية تقدمت بخطة مفصلية علمية وعملية للنهوض بالبحث العلمي وشكلت لجنة من علماء جامعة الكويت لمتابعة تحقيقها في الواقع العملي.



ونيابة عن الاساتذة، هنأت د.نورية الرومي اعضاء الهيئة الادارية الجدد لجمعية اعضاء هيئة التدريس، موضحة ان الجمعية عملت خلال السنوات الماضية على الدفاع عن حقوق اعضاء هيئة التدريس والحفاظ على استقلالية الجامعة من التيارات المختلفة التي كادت ان تعصف بها من حين لآخر.

إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة قريباً

ذكر امين عام جامعة الكويت د.آدم الملا ان جامعة الكويت حرصت خلال اعداد الميزانية السابقة والحالية على عدم المساس بالعملية التعليمية من تجهيزات للطلاب واعضاء هيئة التدريس وايضا اعطاء الاولوية في الميزانية لدعم البحث العلمي.

وكشف الملا عن ان الاعمال الممتازة صرفت بالكامل للموظفين معلنا ان العام الحالي لن يشهد أي تأخير في صرف الاعمال الممتازة.

وحول الموظفين المعينين بالجامعة تحت بند الاستعانة بخدمات وما يثار بأن الديوان وضع شروطا تعجيزية لتمديد الاستعانة بهم، اكد الملا ان جامعة الكويت تمر بنفس الاجراءات التي تمر بها اي مؤسسة اخرى.

وفي رده على سؤال حول وجود نية لنقل ادارة العلاقات العامة لتكون تحت مظلة الامانة العامة بالجامعة، قال الملا: حتى الآن لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية وهو حالياً في طور المناقشات والمراجعة معلنا ان الهيكل التنظيمي الجديد سيتم اقراره قريبا.

تأمين صحي لأعضاء هيئة التدريس

كشف د.آدم الملا عن مباحثات تجري بين الادارة الجامعية وجمعية اعضاء هيئة التدريس حول توفير التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس وكذلك استثناء الاساتذة الوافدين وعائلاتهم من الرسوم الصحية الحالية، مبينا ان الادارة تتفهم مطالب الجمعية وتقوم بدراستها وعرضها على الجهات المختصة.

وحول ما اثير عن مطالبات الجمعية بالتأمين الصحي للاساتذة واستثناء الاساتذة الوافدين من الرسوم الجديدة للخدمات الصحية، قال الملا ان الجمعية تمثل 1600 عضو هيئة تدريس ونفس العدد في الهيئات التعليمية المساندة ونحن لاحظنا بعض التشريعات الجديدة التي حصلت في الدولة ومن الممكن ان تؤثر على اعضاء هيئة التدريس وأحدها موضوع العلاج لاخواننا الاساتذة الوافدين بعد زيادة الرسوم الصحية.



ومن حق الجمعية ان ترى افضل الوسائل لخدمة اعضائها من خلال مطالبتها بالتأمين الصحي لهم.

أسماء المكرمين

أولا: الهيئة الإدارية السابقة بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت:



1- د.سليمان الخضاري ـ نائب رئيس الهيئة الإدارية

2- د.هاشم جواد القلاف ـ أمين السر

3- إيهاب العنزي ـ أمين الصندوق

4- د.مساعد الزيد - عضو الهيئة الإدارية ومسؤول العلاقات العامة والإعلام

5- د.سوزان البستان - عضو الهيئة الإدارية

6- د.طلال البذالي - عضو الهيئة الإدارية.

ثانيا: رئيس لجنة الانتخابات



د.إبراهيم ميرزا - قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية

ثالثا: الإدارات



- د.آدم الملا ـ القائم بأعمال أمين عام الجامعة

- ضياء الفارس ـ مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام.

- سنابل الدويسان - مدير إدارة الخدمات العامة.

- ناصر الضبيبي - القائم بأعمال مدير إدارة التأثيث والإسكان.

- خالد الياقوت ـ مدير إدارة الأمن والسلامة

- م.حميدة الخالدي ـ مدير إدارة الإنشاءات والصيانة

- محمد الكندري ـ مدير مطبقة جامعة الكويت

- فتحية الكندري ـ المدير الإداري بكلية العلوم الإدارية.

- عبدالعزيز بولند ـ المدير الإداري بكلية العلوم الاجتماعية.

رابعا: أعضاء هيئة التدريس المشتركين في لجان الجمعية:



أولا: لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس:



1- د.سلطان الديحاني ـ كلية التربية

2- د.هيام بوشهري ـ كلية التربية

3- د.أحمد سليمان ابل ـ كلية التربية

4- د.أمل الأنصاري ـ كلية التربية

5- د.سليمان الجسار ـ كلية العلوم الإدارية

6- د.خالد الفاضل ـ كلية الهندسة والبترول

7- د.طارق البحري ـ كلية الهندسة والبترول

8- د.صفاء زمان ـ كلية علوم وهندسة الحاسوب

9- د.ناصر محمد القنور ـ كلية الآداب

10- أ.د.عمر خليل ـ كلية العلوم الإدارية

11- د.منال بوحيمد ـ كلية الطب

ثانيا: اللجنة الاجتماعية



1- د.عادل اغا ـ كلية العلوم

2- هدى حسين ـ كلية العلوم

3- لولوة الظفيري ـ كلية علوم وهندسة الحاسوب

4- د.إيمان الشمري ـ كلية علوم وهندسة الحاسوب

5- سندس سليمان ـ كلية العلوم الإدارية

6- د.عدنان غزال ـ وحدة اللغة العربية.

ثالثا: لجنة المدرسين المساعدين



1- ريم السهلي ـ كلية العلوم

2- وفاء مهدي صالح ـ كلية العلوم

3- مريم العسعوسي ـ كلية العلوم الحياتية

4- هبة الحليلة ـ كلية العلوم الحياتية

5- رهام نائل النقيب ـ كلية العلوم الاجتماعية

6- عبير الرفاعي ـ كلية التربية

7- خزنة العنزي ـ كلية الطب

8- هناء العمر ـ كلية العلوم الإدارية

9- عنود عبدالسلام ـ كلية الحقوق

رابعا: لجنة مدرسي اللغات



1- د.خلود الصالح - كلية الآداب

2- د.صلاح الديهان ـ وحدة اللغة العربية.

3- علي اليوسفي ـ كلية العلوم الإدارية

4- لطيفة الهوزان - كلية العلوم الطبية المساعدة

رابعا: مركز التدريب



1- د.محمد سامر السحار ـ كلية العلوم

2- د.محسن محمد المعلم ـ كلية الآداب

خامسا: موظفي الأمن والسلامة



1- محمود شاكر على شحاتة ـ مشرف موقع

2- مصطفى ناجع شوقي حسن ـ مساعد مشرف

3- عبدالباسط السيد محمد ـ ضابط أمن

4- عزت فؤاد احمد - ضابط أمن

5- علي عبدالعال خليفة ـ ضابط أمن

6- إسلام رضا سالم ـ ضابط أمن

7- جمال محمد سمان ـ ضابط أمن

8- إبراهيم سيد سرحان ـ ضابط أمن

9- محمود محمد عبدالغني ـ مساعد مشرف