قام مكتب العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجمع اهم الانجازات التي حققتها قطاعات وادارات الهيئة المختلفة مؤخرا وطوال السنوات القليلة الماضية وعرضها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للهيئة في كتيب الكتروني مصور.

وقالت مدير مكتب العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي عن الكتيب الالكتروني انه نتاج جهود جميع قطاعات وادارات الهيئة وكافة منتسبيها كل في مكانه للارتقاء بمكانة الهيئة اقليميا ومحليا، مضيفة ان الكتيب الالكتروني لانجازات الهيئة من اعداد الفريق الاعلامي بمكتب العلاقات العامة والاعلام الحريصين على التواجد في كافة الفعاليات والمناسبات التي تقيمها الهيئة لعكس صورة حضارية مشرفة عن سياسة التطوير والاصلاح التي تنتهجها الهيئة، مقدمة لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم المتميزة، التي أدت الى تصدر الهيئة المرتبة الأولى إعلاميا حسب الاستطلاع الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء حول تقييم الأداء الوظيفي للجهات الحكومية في 2016 كأكثر الجهات تجاوبا وتفاعلا مع الشكاوى والملاحظات التي تصدر عن جمهور المتعاملين مع الهيئة من المنتسبين اليها والمواطنين والوافدين، عن طريق المتحدث الرسمي للهيئة وفريقها الإعلامي المتميز بالمكتب.

ويشمل الكتيب الالكتروني تقارير مصورة عن اهم الاحداث والفعاليات والمؤتمرات التي نظمتها الهيئة وشاركت بها محليا واقليميا ودوليا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن اهم الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة وبين الجهات المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص محليا واقليميا ودوليا التي تهدف الى ضمان تأهيل واعداد ابناء الهيئة من الطلاب والطالبات الاعداد الامثل الذي يؤهلهم لخوض غمار سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، فضلا عن بعض الاتفاقيات التي تؤكد حرص الهيئة ومساعيها لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لخريجيها.