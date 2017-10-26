عبدالعزيز الفضلي

اعلنت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري اعادة النظر في نظام الثانوية، حيث تم اعداد مسودة لهذا النظام ورفع المشروع الى لجنة التسيير برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس والتي بدورها ابدت بعض الملاحظات ويتم حاليا اعادة فلسفة النظام.

جاء ذلك في تصريح ادلت به الكندري للصحافيين عقب ترؤسها اجتماع مدراء المناطق التعليمية صباح امس، مشيرة الى أن القطاع حريص على دراسة الملاحظات التي من ابرزها فلسفة النظام والمسارات والمعدل التراكمي تمهيدا لاعادة عرض المشروع مرة أخرى على اللجنة لاعتماده.

وبينت انه خلال الاجتماع تم طرح الادارات المدرسية المطورة والفاعلة، حيث تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي للمنطقة التعليمية وخلال الاسبوع المقبل سيتم عرض الهيكل على المناطق والتواجيه الفنية لابداء الملاحظات ومن ثم اعتماده من لجنة التسيير بعد تنقيحه. وحول الاختبارات الالكترونية المعادة، شددت الكندري على دور الموجه الفني ورئيس القسم في عملية التقييم، لأن من يحصل على الامتياز سيتقدم الى وظيفة إشرافية ويجب أن يكون على قدر المسؤولية.

وأكدت ان نتائج الاختبارات الالكترونية المعادة مؤخرا لاسيما في الحاسب الآلي والاقتصاد المنزلي غير مرضية ولم تصل الى درجة الطموح. وتطرقت الكندري الى مشروع «مسار» الذي تقدم به عدد من الشباب وعرض على الهيئة العامة للشباب، وحصل على الموافقة لكنه يحتاج الى الدعم المالي، موضحة ان المشروع سيطبق على طلبة الصف الثاني عشر لتوجيههم الى اختيار التخصص والكلية التي تصلح لكل طالب على حدة. وطالبت الكندري مدراء عموم المناطق التعليمية بتشكيل فرق العمل الخاصة بالترفيع الوظيفي، مشيرة الى أن مقابلات المعلمين الراغبين في النقل الى فصول التربية الخاصة ستكون الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة وفي انتظار اعتمادها من وكيل الوزارة د.هيثم الاثري.

وبينت ان العمل جار على تشكيل لجان مقابلات الوظائف الاشرافية لإجراء المقابلات الشخصية للناجحين في الاختبارات الاخيرة المعادة.