شارك في المؤتمر أكثر من 50 جامعة دولية





شارك أعضاء من هيئة التدريس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) مؤخرا في مؤتمر نظمته جامعة ميسوري ـ سانت لويس (UMSL) في أميركا تحت عنوان «التركيز على التعليم والتكنولوجيا». ويهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار حول كيفية الاستفادة من التكنولوجيا بشكل أفضل في الصفوف الدراسية، بطريقة تخدم الطلبة.

وتعد هذه المشاركة الأولى في المؤتمر هذا العام على صعيد الجامعات الكويتية. واستقطب المؤتمر أساتذة ومحاضرين من أكثر من 50 جامعة في جميع أنحاء العالم. وعرض في المؤتمر مجموعة من المواضيع الرئيسية، وشهدت جلساته عرضا لابتكارات كل كلية مشاركة، وورش عمل عن التكنولوجيا، ومعارض تبيع منتجات تعليمية. هذا، وشهد برنامج المؤتمر على مر السنين تطورا بات يعكس الاتجاهات الناشئة في تطبيقات التكنولوجيا في التعليم العالي.

حضر المؤتمر كل من كارولين فلاهيرتي، وماك شيني فيرغيس من وحدة الرياضيات التمهيدية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حيث أدارا ورشة عمل بعنوان: «زيادة تحفيز الطلبة في الصفوف الرياضية: التكنولوجيا كعامل مساعد». وخلال ورشة العمل، تطرقت فلاهيرتي وفيرغيس إلى العناصر الرئيسية الستة التي تشكل أسس التدريس وهي: الغرض، أصول التدريس، والتخطيط، والتحضير، والممارسة، والصبر.



كما أشارا إلى موضوع التقنيات المختلفة التي يتم دمجها مع الدرس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وشرحا كيف أن هذا الأمر كان متأصلا في فهم طبيعة طلبة الجامعة، وإدراك واقع عالم اليوم الذي يتمحور حول التكنولوجيا.



كما ناقشا كيفية جذب عملية دمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية للطلبة، في الوقت الذي حسنت فيه حافزهم نحو التعلم وحرضتهم على التفكير المستقل.

وحول المؤتمر والغرض من المشاركة فيه قالت د. إيلين وينكور مدير وحدة البرنامج التمهيدية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا: «أنه مع تغير العالم حولنا، لابد من مواكبته.



بالنسبة لنا كمعلمين، ولابد أن نسعى جاهدين لإيجاد سبل للتواصل مع طلبتنا والتقرب منهم، تماما كما يجدون هم طرقا ويتكيفون معها للتواصل مع العالم الذي يعيشون فيه.



هذا المؤتمر كان بمنزلة فرصة مهمة للتعلم من محاضرين ومدرسين آخرين من خلال الاستماع إلى تجاربهم، ومحاولة إيجاد المزيد من الطرق الجديدة لتعزيز دور التكنولوجيا في الصفوف الدراسية بطريقة تعم بالفائدة على طلبتنا».