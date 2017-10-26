ثامر السليم

اكدت استشاري أمراض النساء والولادة والعقم وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير د.معصومة مخصيد أهمية الوقاية المبكرة للتشخيص بأمراض السرطان والتي تعد خير علاج وخصوصا أمراض سرطان الجهاز التناسلي النسائي وضرورة معرفة أسبابه والعوامل المساعدة للإصابة به والتغيرات التي تسبق الإصابة به للقضاء على الفيروسات السرطانية والوقاية منها عن طريق مسحة عنق الرحم والتطعيمات والكشف المبكر والمتابعة للنساء ابتداء من عمر ٢١ لاكتشافه قبل حدوثه أو بمراحله الأولى.

واضافت مخصيد خلال فعالية إدارة العلاقات العامة والاعلام بجامعة الكويت بالتعاون مع الحملة الوطنية (كان) وإدارة الأمن والسلامة للتوعية بمخاطر مرض السرطان امس أن أساس الوقاية يكون بتعاون متكامل بين كل جهات الدولة في وزارة الصحة والتربية والمراقبة الذاتية من المرأة نفسها.

ومن جهته أوضح استشاري أمراض الباطنية والسرطان ونائب رئيس مركز السدرة د.أنور النوري أن الكشف المبكر ينقذ حياة المرأة من سرطان الثدي.