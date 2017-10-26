المطيري: ابتهجنا كثيراً لرؤية هذه الممارسة الديموقراطية المعتادة في دولتنا الحبيبة

المشد لـ «الأنباء»: ٨ آلاف طالب يحق لهم التصويت في الانتخابات آلاء خليفة

في أجواء حماسية انطلقت صباح امس انتخابات المجلس الطلابي بالجامعة العربية المفتوحة وسط الصيحات والاهازيج التي تغنى بها الطلبة، حيث رصدت «الأنباء» الأجواء داخل لجان الطلبة والطالبات التي أخذت تزدحم تدريجيا منذ الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا لاختيار من يمثلهم بنظام الصوت الواحد وفق اللجان الموزعة ما بين الطالبات والطلبة لاختيار 50 مقعدا للمجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت حيث تم تخصيص 4 لجان للتصويت لجنتين للطلبة ولجنتين للطالبات.

من جهته، قال مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د. نايف المطيري: حرصنا منذ الصباح الباكر على تفقد كل اللجان على حد سواء ما بين الطبة والطالبات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتوفير كل التحضيرات اللازمة في وقتها المحدد دون أي شوائب تذكر، وللأمانة ابتهجنا كثيرا لرؤية هذه الممارسة الديموقراطية التي عودتنا دولتنا الحبيبة على ممارستها في أجواء أخوية وتنعكس اليوم على أبنائنا الطلبة الذين يتنافسون من اجل خدمة الجموع الطلابية خلال انتخابات مجلسهم الطلابي، لافتا إلى أن ما شاهدناه في الانتخابات الماضية أعطى دليلا على ممارستهم حقهم بعيدا عن ظاهرة المشاجرات والمشاحنات لذا نحن على ثقة بالوعي النقابي لدى طلبتنا.

من ناحيته، ذكر رئيس اللجنة العليا المؤقتة للانتخابات المجلس الطلابي د. محمد المشد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن لجان الطلبة والطالبات لم تشهد أي مشاكل تذكر والتصويت يتم عن طريق البطاقة الجامعية أو أي إثبات رسمي يدل على قيد الطالب في الجامعة.

وكشف المشد ان عدد طلاب الجامعة العربية المفتوحة يبلغ 8 آلاف طالب وجميعهم يحق لهم التصويت ماداموا مسجلين رسميين في كشوفات الجامعة، مشيرا إلى إجراء الفرز في مسرح قتيبة الغانم ليتم إعلان النتائج الساعة 10 مساء.

وذكر المشد ان عدد الطلبة المرشحين بلغ العام الحالي 78 مرشحا موزعين كالتالي: 40 مرشحا في تخصص ادارة الاعمال يتنافسون على 27 مقعدا و25 في تخصص اللغة الانجليزية يتنافسون على 15 مقعدا بالاضافة الى 13 مرشحا في تخصص تقنية المعلومات يتنافسون على 8 مقاعد.

وقد التقت «الأنباء» عددا من منسقي القوائم المرشحة في الانتخابات، حيث ذكر منسق القائمة المستقلة ناصر المسعودي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان القائمة حصلت العام الماضي على 24 مقعدا من مقاعد المجلس الطلابي البالغ عددها 50 مقعدا آملا زيادة عدد المقاعد العام الحالي.

وطالب المسعودي بتفعيل دور المجلس الطلابي واستماع الادارة الجامعية لمطالب المجلس بما يصب في سبيل تحقيق المصلحة العامة للطلبة.

وذكر ان من ابرز برنامجهم الانتخابي إلغاء انذارات الغيابات وتحديد موعد ثابت لإدراج النتائج النهائية والفصلية وصرف المكافأة الاجتماعية في موعدها وفصل نظام الكيرف في فرع الكويت عن باقي الافرع بالاضافة الى تعديل آلية التظلم وإلغاء الرسوم عليها وإلغاء رسوم تأجيل الاختبارات والعديد من الامور الاخرى.

وقال منسق التحالف الطلابي احمد الخالدي لـ «الأنباء» ان القائمة رشحت 7 مرشحين في الانتخابات، مؤكدا ان من ابرز ما يطالب به التحالف الطلابي الاعتراف بالمسارات والتقليل من اسعار المواد التمهيدية وكذلك إلغاء الرسوم على الاختبارات المؤجلة ومراعاة ظروف طلبة الجامعة الذين يعتبرون معظمهم موظفين في مسألة الغياب والحضوروأوضح منسق قائمة الاتحاد الطلابي سلطان العنزي لـ «الأنباء» ان القائمة رشحت 20 مرشحا العام الحالي لخوض انتخابات المجلس الطلابي مؤكدا ان برنامجهم الانتخابي يركز على الاعتراف بالمسارات وزيادة البعثات الداخلية وطرح مواد جديدة في الفصل الصيفي، مشيدا بدور المجلس الطلابي السابق الذي كان له الكثير من الانجازات التي تصب في سبيل تحقيق المصلحة الطلابية.

ومن قائمة المتحدون ذكر رئيس القائمة عناد البكر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان القائمة تخوض الانتخابات بـ 9 مرشحين، مشيرا إلى أن القائمة كان لها الكثير من الانجازات عندما كانت من ضمن الهيئة الادارية في المجلس الطلابي السابق حيث كان نائب الرئيس وامين السر من قائمة المتحدون.

شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير لرئيس اللجنة المؤقتة العليا للانتخابات د.محمد المشد على جهوده الحثيثة طيلة اليوم الانتخابي والشكر موصول لرئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بفرع الجامعة غازي العنزي على حسن تواصله مع ممثلي وسائل الاعلام.