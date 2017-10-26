أعلن رئيس لجنة المهندسين العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجمعية المهندسين م.فاضل المصيليخ فتح باب الاشتراك والتسجيل في البرنامج التدريبي الثقافي السادس والذي سيقام برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بعنوان «بالتدريب نرتقي» وتنطلق فعالياته الأحد المقبل.

وذكر المصيليخ أن البرنامج يتميز هذا العام بتضمنه مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة التي تلبي احتياجات المهندسين العاملين في الهيئة وتساهم بالارتقاء بمهنة التدريب والتدريس، مشيرا الى وجود بعض الدورات التخصصية من اجمالي البرنامج الذي يشتمل على 10 دورات تعقد بمقر الجمعية وتستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

واشار المصيليخ الى أن المشاركين في هذه الدورات سيمنحون شهادات معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية المهندسين، وتحسب لكافة الزملاء ضمن الساعات التدريبية المطلوبة للترقيات من قبل الهيئة لكوادرها التدريبية.