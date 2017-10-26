عبدالعزيز الفضلي

استكملت وزارة التربية كل استعداداتها لتدشين مشروع عيالنا أملنا الرياضي 2 والذي يشمل جميع المراحل التعليمية وكلا الجنسين.

وقد عقد الوكيل المساعد للتنمية والأنشطة التربوية فيصل المقصيد اجتماعا صباح امس مع اللجنة المنظمة والمشرفة على المشروع.

وقال المقصيد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن المشروع ينطلق في نوفمبر المقبل على ملاعب وزارة التربية بمختلف الألعاب، لافتا إلى انه بعد نجاح مشروع «عيالنا أملنا» الأول أضافت الوزارة بعض الألعاب الجديدة مثل كرة اليد وكرة الصالات للبنات في المرحلة المتوسطة وألعاب القوى للبنين والبنات.