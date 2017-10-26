ذكر مدير إدارة الامن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أن الإدارة نفذت عملية إخلاء وهمي لمبنى (59) في الحرم الجامعي بالشويخ أمس، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص إدارة الأمن والسلامة لنشر الثقافة الأمنية والسلامة الوقائية داخل الحرم الجامعي ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة ومواجهة المخاطر من خلال تمارين الإخلاء.

وأوضح خالد الياقوت أن إدارة الأمن والسلامة وبالتنسيق مع إدارتي العلاقات العامة وإدارة الخدمات العامة بموقع الجامعة بالشويخ عملت على تشكيل لجنة الطوارئ بإدارة الأمن والسلامة المشكلة بقرار أمين عام الجامعة رقم (877) منذ فترة للإعداد والتجهيز لهذا الإخلاء بمبني رقم (59) مبني إدارتي العلاقات العامة وإدارة الخدمات العامة، وبين الياقوت أنه قد تم الإبلاغ عن وجود حريق داخل المبني في الساعة 10:00 صباحا وتم إخلاء عدد (30) موظفا من المبنى بموقع الجامعة بالشويخ في وقت مدته 6 دقائق و7 ثوان، وفق الخطة المعدة له مسبقا ونجحت عملية الإخلاء بفضل جهود وتعاون جميع القائمين والمشاركين فيه من كافة الجهات، وأمل الياقوت أن تكون قد وصلت رسالة الإخلاء الذي تم، وهي نشر ثقافة كيفية التعامل في حالات الطوارئ والإخلاء الجماعي، متمنيا السلامة للجميع.

وتقدم الياقوت بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لإدارة العلاقات العامة ولإدارة الخدمات العامة لإيمانهم بأهمية تعزيز ثقافة السلامة العامة في الحرم الجامعي وتعاونهم الواضح بهذا الخصوص كما تقدم بالشكر الجزيل لجميع المشاركين الذين ساهموا في انجاح الإخلاء من رجال (الإدارة العامة للدفاع المدني وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة).