أقامت كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت محاضرة بعنوان «IMAGINE THE WORLD WITHOUT FOOD SCIENCE» بالتعاون مع نادي نيتروفيفا التابع لقسم علم الغذاء والتغذية، حاضر فيها عدد من المتخصصين في مجال علم الغذاء والتغذية، وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس، وموظفي وطلبة الكلية.

وهدفت المحاضرة إلى تسليط الضوء على أهمية علم الغذاء والتغذية بالتزامن مع يوم الغذاء العالمي في ظل تطور تكنولوجيا علم الغذاء في العصر الحالي، وازدياد الحاجة للمتخصصين في هذا المجال.

وتطرق الباحث الغذائي أحمد الخميس من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية إلى مراحل تطور علم الغذاء والذي كان يطبق سابقا عن طريق الخبرة، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت وتطور علم الغذاء على مر السنين أصبح يمارس عن طريق الاستدلال بنتائج ومخرجات البحث العلمي في شتى بقاع العالم، مؤكدا على أن الأمن الغذائي أصبح مطلبا أساسيا في كل منظمة ومنشأة غذائية بجميع تسلسلاتها.

وكشف الخميس أنه حسب إحصائية سبتمبر 2017 احتلت الكويت ترتيب رقم 26 من ضمن 113 دولة في مجال أمن الغذاء، مؤكدا على وجود التطبيق الفعلي لمفهوم الأمن الغذائي في الكويت، منوها بأهمية دور مختبرات الجودة بالشركة في تقييم المنتجات قبيل وصولها إلى المستهلك.

وأشار الخميس أنه تم تفعيل دور الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت عام 2016، مشددا على أهمية الدور الذي يقع على عاتق مدققي التغذية الخاصين بمجال الأمن الغذائي الذين يعتبرون الجنود المجهولين في علم الغذاء.

وفي نفس السياق أوضحت مديرة شركة الوجبات الصحية د. إقبال العرفج تجربتها في اختيار تخصص علم الغذاء والتغذية، وكيفية تغيير النظام الغذائي وأهميته للإنسان، وأبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي في اختيار وتطبيق الأنظمة الغذائية وما يناسب كل فرد على حدة.

وفي الختام تم تكريم المحاضرين بهذه المحاضرة.