اختتمت كلية التربية بجامعة الكويت الدورة التدريبية «محطات بحثية تستحق التوقف عندها»، وذلك بحضور عميد كلية التربية د. بدر العمر والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا د. فوزية عباس هادي، والتي أقيمت بمشاركة وإشراف د. صلاح مراد علي.

وأعد هذه الدورة عدد من طلبة الماجستير في الكلية وهم: أنوار بوكبر، موضي العازمي، عائشة العبيدلي، يعقوب الشطي، عبير الهاجري، هبة العبدالله، وغدير صفر.

وأشادت المحاضرة لهذه الدورة التدريبية الطالبة عبير الهاجري بالدورة التي تعد الدورة الثالثة التي تم تقديمها خلال العام السابق (شمعة)، مبينة أن العمل على الدورات التدريبية في تطور وتوسع مستمر لما يصب في مصلحة الباحث ويمكنه من معرفة الأسس الصحيحة لكتابة البحث العلمي ومجرياته، وخصت بالذكر طالب الدراسات العليا وحاجته إلى مثل هذه الدورات المكثفة لتساعده في كتابة الأطروحة فهي بالفعل محطات بحثية تستحق التوقف عندها.

وتقدمت بالشكر الجزيل لعميد كلية التربية د. بدر العمر، والعميدة المساعدة للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا د. فوزية هادي ود. صلاح مراد على إشرافهم ورعايتهم الدورة التدريبية وتقديمهم التشجيع والدعم للطلبة. وختمت الدورة بتكريم الطلبة المشاركين وتكريم المحاضرين لهذه الدورة.