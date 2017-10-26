نظمت إدارة الإسكان الطلابي وشئون الطلبة الوافدين لقاء تنويريا للطلبة المستجدين بالإدارة للعام الجامعي 2018/2017، بحضور مراقب سكن الطلاب عادل الفيلكاوي ورئيس قسم الإسكان الطلابي مبارك العنزي ومراقب سكن الطالبات ندى القبندي، ورئيس قسم الإسكان طالبات شريفة الكندري، وذلك بمسرح سكن الطالبات في كيفان يوم الثلاثاء الماضي.

تم التطرق خلال اللقاء التنويري إلى أهم اللوائح والنظم المتبعة في إدارة الإسكان الطلابي وأبرز الخدمات التي تقدم لهم والواجبات المطلوبة منهم، وذلك للاستفادة منها خلال استكمال دراستهم في جامعة الكويت.

من جانبه، أفاد مراقب سكن الطلاب عادل الفيلكاوي بأن الإدارة تقدم العديد من الخدمات للطلبة المستفيدين من السكن الطلابي وتسهيل جميع العقبات أمامهم لاستكمال دراستهم الجامعية في جامعة الكويت، مؤكدا ان الإدارة تحرص دائما على الاستماع لملاحظات الطلبة في جميع المجالات، مبينا ان اللقاء التنويري للطلبة المستجدين في السكن الطلابي يأتي سنويا بهدف تعريف الطلبة على اللوائح المتبعة في السكن وتعريفهم بواجباتهم والتزاماتهم وكذلك الخدمات التي نقدمها لهم في السكن.

وبدورها، بينت مراقب سكن الطالبات ندى القبندي ان الإدارة الجامعية متمثلة بعمادة شؤون الطلبة في طلبة الإسكان الطلابي تولي اهتمامها للطلبة وتقدم لهم كافة الرعاية التعليمية والخدمية والاهتمام بهم بشكل مباشر يدل على حرص الجامعة بهذه الشريحة من الطلبة، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجامعية في الكويت.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم الإسكان شريفة الكندري على ضرورة التزام الطلبة باللوائح والقوانين داخل السكن، متمنية التوفيق لجميع طلبة المنح في جامعة الكويت.