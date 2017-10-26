استضافت جمعية المهندسين الصناعيين في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت وفدا من شركة زين للاتصالات، وذلك لتقديم ندوة بعنوان «تنمية قوة الشباب في المجال الهندسي»، حيث شارك عدد من موظفي شركة زين من فئة الشباب، ومن بينهم خريجو كلية الهندسة والبترول قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية وهم: نجلة الرميح، شيخة الوقيان، حنان القلاف، عائشة المضف وم.يوسف المسيليم.

وتحدث المشاركون عن خبرتهم وتجربتهم في العمل بشركة زين للاتصالات من خلال التطبيق الفعلي للتخصص عن مجال العمل، مؤكدين أهمية الشباب وضرورة استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم بما يحقق النفع العام للدولة ويزيد من خبرتهم وكفاءتهم.

وشهدت الندوة حضورا من الطلبة والطالبات وبعض أعضاء هيئة التدريس، ولاقت الندوة استحسانهم وتشجعيهم على استثمار طاقة الشباب. وقدم المحاضرون نصائح للطلبة المستجدين والمستمرين من واقع خبرتهم. وفي ختام الندوة تم السحب على جائزة تشجيعية للطلبة مقدمة من شركة زين للاتصالات.