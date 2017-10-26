اختتمت إدارة الأمن والسلامة الحملة التوعوية تحت عنوان «معا لبيئة آمنة بجامعة الكويت» وذلك يوم الثلاثاء الماضي بموقع الجامعة في الشويخ.

وهدفت الحملة إلى التعريف بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها بجامعة الكويت علما بأن الحملة التوعوية للمحافظة على البيئة انطلقت من موقع الجامعة بالخالدية ثم انتقلت بعد ذلك إلى مركز العلوم الطبية بموقع الجامعة بالجابرية ثم اختمت بموقع الجامعة بالشويخ وتضمنت الحملة تعريف الحضور على أهم الأمور التي يمكن اتباعها للمساهمة في الحفاظ على البيئة ووسائل المحافظة عليها حيث تعتبر البيئة المحيطة بنا أمانة بين أيدينا، ولأن عدم المحافظة على البيئة يؤثر على الإنسان نفسة ويسبب له أمراضا كثيرة ومن منطلق حرص إدارة الأمن والسلامة على نشر ثقافة الوعي الصحي والبيئي بين أبنائها الطلبة والطالبات والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة وجميع مرتادي الحرم الجامعي بصفة عامة نظمت الإدارة الحملة التوعوية البيئية بهدف نشر الوعي البيئي بين كافة مرتادي الحرم الجامعي والتركيز علي ضرورة الحفاظ علي نظافة البيئة ومنع تدهورها وكيفية مكافحة التلوث البيئي بالإضافة إلى نشر البوسترات والإعلانات التي تساعد على ذلك.