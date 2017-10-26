آلاء خليفة

أعلن رئيس لجنة البرامج والأنشطة بالهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة سعد فيصل البوص عن اعتماد التشكيل الإداري للنادي السياسي للعام النقابي 2018-2017، وذلك لخدمة جموعنا الطلابية بكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة.

وقال البوص إن اعتماد تشكيل النادي السياسي يأتي في إطار حرص الهيئة الإدارية على العمل على توطيد أواصر التعاون بينهما وبين مختلف الكليات في كافة المواقع الجامعية، والعمل على التواصل مع الطلبة أولا بأول، ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، وتذليل الصعوبات أمامهم وحل مشاكلهم الدراسية.

وأشار البوص إلى أن التشكيل الذي تم عرضه واعتماده من قبل الهيئة الإدارية، قد جاء على النحو التالي:

1 ـ مبارك منير السكران رئيس النادي السياسي.

2 ـ تركي علي الشيباني نائب رئيس الهيئة الادارية.

3 ـ حمد ناصر الحجرف نائبا للرئيس للشؤون الطلابية.

4 ـ عبدالعزيز محمد العصفور امين السر.

5 ـ محمد سعد الوطري امين الصندوق.

6 ـ نواف عبدالرحمن العتيبي الامين العام.

7 ـ فيصل المضيان نائبا للرئيس للشؤون الاكاديمية.

8 ـ عبدالله مهدي الرشيدي رئيس اللجنة الطلابية.

9 ـ يوسف نادر المنصور رئيس لجنة البرامج والانشطة.

10 ـ مرزوق محمد العيسى رئيس المكتب التنفيذي.

11 ـ بدر المانع رئيس اللجنة الاعلامية.

12 ـ يعقوب عادل البشير رئيس لجنة التطوير والتدريب.

13 ـ عبدالله ال بن علي رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات.

14 ـ شمايل عمر الرميح نائب الرئيس لشؤون لجان الطالبات.

15 ـ بيبي خالد الكندري رئيس لجنة العلاقات العامة.

16 ـ اجوان العنزي عضو المكتب التنفيذي.

17 ـ كريمة روان عضو المكتب التنفيذي.