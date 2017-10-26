أشاد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مبارك عبدالله الذروة بالمؤتمر العلمي السنوي الأول الذي نظمته كلية التربية الأساسية، وأقيم برعاية كريمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة م.حجرف فلاح الحجرف، وعدد من نواب المدير العام، وعميد كلية التربية الاساسية د.فهد الرويشد، ومساعدي العميد، وجمع غفير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام العلمية، وحاضر في المؤتمر نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام العلمية بالكلية.

وقال د.الذروة إن المؤتمر جاء متميزا بما تم طرحه من بحوث علمية ونقاشات وعروض بحثية مفيدة، حيث تضمن المؤتمر 4 جلسات على مدار يومي 23 إلى 24/10/2017 وتم خلالها تسليط الضوء على أحدث مستجدات الساحة العلمية والتربوية، مشيدا بكافة الأساتذة المشاركين بالمؤتمر، وبجهود كل من قاموا بالتجهيز والإعداد لهذا المؤتمر ليخرج بتلك الصورة المشرفة.