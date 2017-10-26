أعلن عضو اللجنة المشتركة لمؤسسات التعليم العالي ونائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية م.فواز الرشيدي ان لقاء جمعه مع رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود وتمت مناقشة قضية الكادر الخاص بأعضاء هيئة التدريس.

وقال الرشيدي ان الهيئة الإدارية سواء بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أو لرابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي يتحركون بجد تجاه تلك القضية المستحقة للأساتذة، وأنه تم التنسيق مع عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الموقر لدعم الكادر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بينه وبين د.الحمود على تشكيل لجنة مشتركة بين جمعية التدريس بالجامعة ورابطة تدريس التطبيقي لتوحيد الجهود والعمل ضمن فريق واحد لإقرار هذا الكادر الجديد الذي طال انتظاره، خاصة ان آخر كادر تم إقراره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتطبيقي مضى عليه 11 عاما ولم تطرأ أي زيادات على رواتب الأساتذة رغم حالة الغلاء التي اجتاحت الكويت والمنطقة.