عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي د محمد الفارس صباح اليوم بجولة تفقدية لعدد من مدارس منطقة الاحمدي التعليمية وذلك للاطمئنان على سير العمل فيها

واشاد الوزير الفارس خلال الجولة بما تقوم به الادارات المدرسية في خدمة العملية التعليمية وابنائنا الطلبة داعيا مدير المدرسة الى متابعة عمله خاصة وان المدرسة تعتبر بيته الثاني و انه لن ينتظر كتابنا وكتابكم بل بنفسه يراقب ويتابع .

وعند زيارته الى مدرسة محمود الايوبي الابتدائية للبنين بمنطقة الصباحية تفاجأ الوزير الفارس وجود مبنى إضافي للمدرسة لم يتم ايصال التيار الكهربائي له منذ 7 سنوات الامر الذي جعله يجري اتصال هاتفي مع وزارة الكهرباء والماء لانهاء الموضوع وايصال التيار الكهربائي للمبنى .

كما حضر الوزير حصة دراسية في مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب بمنطقة جابر العلي اشاد خلالها بتجاوب بناته الطالبات مع المعلمة وحسن استماعهن وتفهمهن للدرس .