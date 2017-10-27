عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس صباح امس بجولة تفقدية لعدد من مدارس منطقة الأحمدي التعليمية وذلك للاطمئنان على سير العمل فيها.

وأشاد الفارس خلال الجولة بما تقوم به الإدارات المدرسية في خدمة العملية التعليمية وابنائنا الطلبة، داعيا مدير المدرسة الى متابعة عمله خاصة ان المدرسة تعتبر بيته الثاني وانه لن ينتظر كتابنا وكتابكم بل بنفسه يراقب ويتابع.

وعند زيارته الى مدرسة محمود الأيوبي الابتدائية للبنين بمنطقة الصباحية فوجئ الوزير الفارس بوجود مبنى إضافي للمدرسة لم يتم ايصال التيار الكهربائي له منذ 7 سنوات، الأمر الذي جعله يجري اتصالا هاتفيا مع وزارة الكهرباء والماء لإنهاء الموضوع وإيصال التيار الكهربائي للمبنى، كما توجه إلى مدير المدرسة قائلا: لا تنتظروا كتابنا وكتابكم.

كما حضر الوزير حصة دراسية في مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب بمنطقة جابر العلي اشاد خلالها بتجاوب بناته الطالبات مع المعلمة وحسن استماعهن وتفهمهن للدرس.