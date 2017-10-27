آلاء خليفة

أسفرت نتائج انتخابات المجلس الطلابي بالجامعة العربية المفتوحة والتي أجريت امس الأول عن فوز الاتحاد الطلابي بـ ١٨ مقعدا تلته القائمة المستقلة بـ ١٥ مقعدا ثم قائمة المتحدون التي حصلت على ٧ مقاعد والقائمة الائتلافية ٤ مقاعد والتحالف الطلابي ٤ مقاعد ومن ثم قائمة الوسط الديموقراطي حصلت على مقعد ومرشح مستقل حصل على مقعد.

الجدير بالذكر ان المجلس الطلابي يتشكل من ٥٠ عضوا بالهيئة الإدارية يشمل التخصصات الثلاثة بالجامعة وهي الأدب الانجليزي وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال.

وتجرى الانتخابات وفق النظام الفردي وذلك ما تنص عليه لائحة الانتخابات ولكن طلاب الجامعة ضمنيا يشكلون قوائم انتخابية فيما بينهم.