دعت جامعة الكويت جميع الطلبة المستجدين إلى الاسراع في تفعيل حساباتهم الالكترونية حتى يتسنى للجامعة ادخال بيانات حساباتهم البنكية في نظام معلومات الطالب وذلك في موعد اقصاه 31 أكتوبر الجاري.



وقالت الجامعة في بيان صحافي انه على الطلبة المستجدين اختيار كلمة السر الخاصة بأنظمة الجامعة وذلك باتباع التعليمات الموجودة في الرابط الالكتروني للجامعة الموجود في نظام التسجيل.



واوضحت انه على الطالب الذي نسي بريده الالكتروني الشخصي المطلوب خلال عملية التفعيل مراجعة مكتب التوجيه والإرشاد بالكلية التابع لها أو الاتصال على رقم الدعم الفني 24983365.