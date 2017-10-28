أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اعتزاز الكويت بأبنائها وبناتها الفائقين والفائقات الذين يرفعون رايتها محليا ودوليا في المحافل العلمية والتعليمية والرياضية وغيرها من المجالات، مؤكدا حرص مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمعية على تكريم المتميزين تشجيعا لهم على الاستمرار في التفوق والتميز، مشيرا إلى حرصه الشخصي على تشجيع أبناء وبنات الكويت المبدعين والمبدعات في المجالات العلمية. جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وتكريمه زهرتين من زهرات الكويت المتفوقات محليا وخليجيا، وهما شوق محمد الشحومي وسلوى مهنا الراشد، اللتان فازتا بالمركز الأول في مسابقة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية التي نظمتها مبادرة ابتكار الكويت لأبحاث ومشاريع طالبات التعليم العام.

من جانبها، قالت الطالبة شوق الشحومي ان مشاركتها مع زميلتها سلوى الراشد في المسابقة جاء عبر ابتكار جهاز جديد لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية وتحويلها الى ما يمكن ان يستفيد به المستهلك في حياته اليومية، لافتة الى حصولهما على المركز الأول على مستوى مدارس الكويت، ومن ثم تأهلتا الى المسابقة الخليجية التي تم تنظيمها بالكويت خلال شهر فبراير الماضي، واحتوت على نفس محور المسابقة المحلية.