عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن سحب أجهزة «التابلت» من طلبة مدارس المرحلة الثانوية فور انتهاء العقد وإرجاع الأجهزة الى الشركة المختصة.

وقالت الوزارة في كتابها الذي أرسلته إدارة نظم المعلومات إلى المدارس أن عقد «التابلت» سينتهي في تاريخ 21 سبتمبر 2018، ولذلك سيتم سحب أجهزة «التابلت» من جميع الطلاب مع تاريخ انتهاء العقد وتسليمها للشركة.



وكشفت مصادر تربوية ان وزارة التربية لديها توجه بعدم تجديد العقد خاصة ان هناك الكثير من المدارس لم تستخدم «التابلت» لعدم تطبيقه بالطريقة الصحيحة.



وأوضحت المصادر ان المطلوب من الوزارة إرجاع 80 ألف جهاز «تابلت» بعد انتهاء العقد الذي كلف ما يقارب 28 مليون دينار، مشيرة إلى ان «التربية» ستتحمل تكاليف وثمن الأجهزة المفقودة والأخرى التالفة.