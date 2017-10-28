اختتم مركز «تقويم وتعليم الطفل» أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية التعريفية بصعوبات التعلم لمعلمي ومعلمات منطقة الاحمدي التعليمية التابعة لوزارة التربية.

وذكر المركز في بيان صحافي أن الدورة التي انطلقت 22 اكتوبر الجاري واستفاد منها 32 معلما ومعلمة شهدت تنظيم تدريبات ميدانية وزيارة لمكتبة صعوبات التعلم التابعة له فضلا عن التعرف على كل ما يتعلق بصعوبات التعلم.

واوضح ان وحدة التدريب قامت بتقديم محاضرات تعريفية حول مفهوم صعوبات التعلم واعراضها وانواعها مثل عسر القراءة (الدسلكسيا) وعسر الحساب (الدسكالكوليا) وعسر الكتابة (الدسغرافيا).

وبين ان الدورة تطرقت ايضا للتعريف بصعوبات الذاكرة والانتباه وعلاقتها بصعوبات التعلم والتشخيص النفسي والتربوي فضلا عن الخطط التربوية الفردية العلاجية واستراتيجيات العلاج وبحث احدث سبل تدريس ذوي صعوبات التعلم.

وتأسس مركز تقويم وتعليم الطفل عام 1984 بجهود مجموعة من النساء الكويتيات اللائي تحققن من ان اطفالهن يعانون صعوبات تعلم، ويبذل المركز جهودا بالغة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

ويهتم المركز بتبادل المعلومات المبنية على اسس علمية باللغتين العربية والإنجليزية مع جهات مختلفة لتحقيق اهدافه في مجال زيادة الوعي واعداد المتخصصين وتبادل الخبرات حول افضل الطرق للتشخيص والتعليم وتقديم الدعم للافراد ليتمكنوا من المساهمة الكاملة والايجابية في المجتمع.

وتسهم (وحدة التدريب) التابعة للمركز في نشر الوعي بمجال صعوبات التعلم وتوفير التدريب للمعلمين والاختصاصيين النفسيين والتربويين والاختصاصيين الاجتماعيين واولياء الأمور.