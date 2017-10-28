الماجدي: انطلاق المشروع في مدارس المرحلة الابتدائية في العام الحالي

عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة ممثلا بإدارة المكتبات وقطاع التعليم العام ممثلا بالتوجيه العام للمواد الدراسية التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم يسعيان إلى زيادة تفعيل دور المكتبة المدرسية، من خلال حث الهيئة التعليمية على الاستفادة من مصادر المعلومات والتجهيزات المتوافرة في المكتبة المدرسية من خلال إعداد زيارات للطلبة وحثهم على القراءة والبحث العلمي.

وأضاف المقصيد أن المكتبة المدرسية تعد من أهم المرافق التعليمية في المدرسة، التي توفر مصادر المعلومات المختلفة التي تساند المناهج الدراسية وتنمي الميول القرائية وتدعم النشاطات والمواهب، مشيرا إلى أن المكتبة المدرسية تمثل البيئة الخصبة التي يمارس المتعلمون من خلالها التعلم الذاتي ويعتمدون على أنفسهم في الحصول على المعلومات التي تساند المنهج الدراسي المقرر عليهم.

ومضى قائلا: سيتابع التواجيه الفنية للمواد التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم وتوجيه نشاط المكتبات في المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة مدى تفعيل كل مدرسة دور المكتبة المدرسية.

واستطرد قائلا: تتولى إدارة الأنشطة التربوية في المناطق التعليمية تقييم المكتبات المدرسية واختيار المكتبة المتميزة على مستوى المنطقة، التي ستتأهل للتنافس على أفضل مكتبة مدرسية على مستوى المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة خلال شهر أبريل المقبل، من قبل فريق من موجهي نشاط المكتبات في المنطقة وسيتم من خلاله اختيار أفضل مكتبة مدرسية متميزة على مستوى مدارس المرحلة الابتدائية في المناطق التعليمية ومعاهد التعليم الديني، واختيار أفضل مكتبة متميزة على مستوى مدارس المرحلة الابتدائية في مدارس التربية الخاصة، وكمرحلة ثانية سيتم اختيار أفضل مكتبة مدرسية على مستوى المناطق التعليمية، وأفضل مكتبة مدرسية على مستوى مدارس التربية الخاصة من قبل إدارة المكتبات، وسيتم الإعلان عن المكتبة المتميزة من خلال حفل يعلن عنه لاحقا.

ومن جانبه، أشار مدير إدارة المكتبات بالإنابة أحمد الماجدي إلى أن التعاون بين قطاع التنمية التربوية والأنشطة ممثلا في إدارة المكتبات وقطاع التعليم العام ممثلا بالتوجيه العام للمواد الدراسية التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم يهدف إلى تفعيل دور المكتبة المدرسية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك من خلال تعاون الجهات المعنية المذكورة بما يحقق مصلحة المتعلمين.

وأوضح المشروع انطلق كتجربة في مدارس المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الحالي 2017/2018، على أن يقيم في نهاية العام الدراسي الحالي، ثم يعمم على جميع المراحل الدراسية في الأعوام القادمة، وسيتابع ذلك فريق برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من رؤساء أقسام مواد اللغة العربية، التربية الإسلامية، اللغة الإنجليزية، والعلوم، وأمين المكتبة، كما سيتم تقييم التجربة من قبل توجيه المكتبات في المناطق التعليمية لاختيار المكتبة المتميزة على مستوى المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة، وتقوم لجنة مختصة مكونة من إدارة المكتبات والتواجيه المذكورة باختيار المكتبة المتميزة على مستوى الكويت.

وثمن الماجدي جهود الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري والتواجيه في دعم المشروع وإنجازه.