آلاء خليفة

أعلن م.فلاح العجمي الأمين العام للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من أجل تنظيم التعاون المشترك بينهما في ضوء أهداف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت باعتباره منظمة نقابية طلابية غرضها في المقام الأول هو خدمة الطلبة الكويتيين الدارسين في الداخل والخارج ودعمهم بشتى السبل لمواصلة مشوارهم الدراسي وتهيئة البيئة المناسبة لهم للتحصيل العلمي.

وأوضح العجمي أن التواصل بين الهيئة التنفيذية وبرنامج إعادة الهيكلة كان ممتدا طوال الفترة الماضية من أجل التوصل لصيغة مشتركة للتنسيق بشأن أهداف الهيئة السابق إيضاحها وبين ما يسعى إليه لدعم وتنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع الشباب الكويتي للعمل في الجهات غير الحكومية وبما يؤدي إلى حسن استخدام الفرص المتاحة وتنميتها وتهيئتها لاستقطاب العمالة الوطنية لحثها على العمل في القطاع الخاص، ومتابعة إعانة ومكافأة الخريجين من طلبة جامعة الكويت وكذلك الطلبة الخريجون من الجامعات في الخارج.

وبين العجمي أن توقيع المذكرة كان في حضور كل من الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي، وكذلك حضور ممثلي الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع جمهورية مصر العربية صالح العازمي - رئيس الهيئة الإدارية وفهد المطيري نائب الرئيس، ومن فرع ايرلندا كان حاضرا محمد مانع العجمي - أمين الصندوق، لافتا إلى أن أهم ما شملته مذكرة التفاهم يتمثل في قيام برنامج إعادة الهيكلة بتقديم ومشاركة ودعوة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الفعاليات المنظمة من قبل البرنامج داخل وخارج الكويت، من ندوات ومحاضرات ومعارض وكذلك التنسيق مع الاتحاد في شأن تقديم حملة إعلامية توعوية لتسويق برنامج الإرشاد الوظيفي والتعريف بخدمات الاتحاد بشكل عام بين الطلبة وتقديم خدمات الإرشاد الوظيفي ونظام بروفايل الذي يقوم على تحليل شخصية الطالب ليتعامل بعد تخرجه مع الفرص الوظيفية الملائمة له ويساعد في تحديد المواهب وتنميتها واستخدامها في مكانها المناسب لمستقبل وظيفي أفضل في القطاع الخاص.