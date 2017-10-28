حصل د.ضاري الحويل، عضو هيئة التدريس بقسم علوم المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت على «جائزة منجز» المقدمة من وزارة الدولة لشؤون الشباب نظير تصنيف أحد أبحاثه كأفضل بحث في المعلوماتية الصحية في المؤتمر العملي العالمي السنوي للمعلوماتية الصحية في التمريض الذي تنظمه جامعة ماريلاند الأميركية.

وتناول البحث الفائز موضوع «استغلال نظم وتكنولوجيا المعلومات لتحسين الأداء في الرعاية الصحية المنزلية». وأوضح د.الحويل ان أهم توصيات البحث تشير الى أن الاستغلال الأمثل لنظم وتطبيقات المعلوماتية الصحية في القطاع الصحي يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى وإبقائهم مدة أطول في بيوتهم.

وذكر د.الحويل أن مجال المعلوماتية الصحية هو مجال حيوي يساعد على رفع جودة الخدمات الطبية، وتأمين سلامة المرضى، فضلا عن جعل الطاقم الصحي أكثر فاعلية وكفاءة. وشكر د.الحويل وزارة الدولة لشؤون الشباب لدعمهم المتواصل للشباب الكويتي وتشجيعهم على مواصلة التميز.

ومن جانبه، أثنى أ.د.جهاد الدلال، رئيس قسم علوم المعلومات بكلية علوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت على إنجاز د.الحويل والذي يعد مفخرة للقسم والكلية والجامعة. وذكر بأن قسم علوم المعلومات يمتاز بتوافر كوكبة من الباحثين المتميزين عالميا في مجال التخصص، ويقدم القسم برامج عالية الجودة لتواكب رسالة كلية علوم وهندسة الحاسوب وتلبي متطلبات التخصص المتغيرة باستمرار من خلال برامج تعليمية تعتمد على توصيات المنظمة الأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا (ABET).

كما بارك أ.د.مصطفى عبدالبر، القائم بأعمال العميد بكلية علوم وهندسة الحاسوب في جامعة الكويت على إنجازات الأقسام العلمية بالكلية وتميزها في مختلف الميادين، وقام بتهنئة د.الحويل عضو هيئة التدريس بقسم علوم المعلومات بالكلية على هذا الإنجاز، مثنيا على جهوده في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات الصحية، كما تمنى له التوفيق في مجال ابحاثه وفي مجال التدريس آملا من جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبخاصة الشباب انجاز ونشر أبحاث علمية متقدمة في مجال علوم الحاسوب ونظم المعلومات والمعلوماتية.